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Черная пятница — что будет с курсом и нужно ли покупать доллары

13 ноября 2024 17:33
Елизавета Супивская - редактор
Черная пятница в Украине – изменится ли курс доллара и нужно ли купить валюту заранее
Доллары в руках. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Каждый год по всему миру устраивают так называемую Черную пятницу. Это краткосрочный период больших скидок на товары и услуги буквально повсюду. Продавцы делают распродажи, привлекая клиентов акциями, и увеличивают выручку в несколько раз. Украинцы также привыкли, что в конце ноября можно приобрести изделия подешевле.

Редакция Новини.LIVE узнала у доктора экономических наук Алексея Плотникова, может ли Черная пятница повлиять на курс доллара.

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Будет ли дорожать валюта

В 2024 году Черная пятница приходится на 29 ноября. Но скидки будут действовать неделю до этой даты. Поскольку событие вот-вот приблизится, эксперт не считает, что оно как-то повлияет на курс доллара и позволит украинцам заработать на разнице показателей. Ведь у валютного рынка есть тенденция очень медленно реагировать на подобные раздражители.

"Черная пятница — это скорее искусственное оживление экономики, оживление торговли, попытка реализации товаров. К доллару это какого-то существенного отношения не имеет. Не думаю, что можно выиграть, купив сейчас валюту, чтобы потом дороже продать. Такие финансовые операции не будут эффективными", — отметил Алексей Плотников.

Но возникает вопрос, могут ли подорожать товары в Украине, завезенные из-за границы. Ведь их покупают за доллары и продают за гривны, так что курс имеет прямое отношение к стоимости продукции. В то же время для импортеров приближение Черной пятницы не играет большой роли, говорит экономист, поскольку для них действуют свои механизмы реализации.

Цены изменятся только в розничной торговле, для рядовых граждан, которые будут посещать магазины из-за небывалых распродаж. Импортеры и так имеют возможность закупать товары оптом по сниженной стоимости, поэтому их Черная пятница обойдет стороной.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, курс доллара в Украине меняется каждый день. На динамику показателей оказывают влияние экономические, политические и рыночные причины. В период с 11 по 17 ноября эксперты прогнозируют небольшое удорожание американской валюты.

Также мы писали, что 11 ноября отмечают Всемирный день шопинга. Праздник пришел из Китая, где ежегодно устраивают грандиозные распродажи в течение всего ноября. Популярные маркетплейсы Temu и Aliexpress уже продают товары с большими скидками.

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