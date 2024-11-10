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Валютна мінливість — що буде з курсом долара наступного тижня

10 листопада 2024 17:25
Єлизавета Супівська - редактор
Курс долара в Україні – скільки коштуватиме валюта наступного тижня
Курс долара в Україні. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Курс долара в Україні формується під впливом низки економічних, політичних і ринкових чинників. Спершу Національний банк встановлює офіційний курс, а потім від показника відштовхуються фінансові установи та обмінники. Довгий час фіксується тренд до дорожчання американської валюти, і листопад не буде виключенням.

Що чекати від курсу долара наступного тижня, розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.  

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Експерт вважає, що в період з 11 по 17 листопада значних коливань курсу американської валюти не буде. Наразі на ринку переважає тенденція до планомірного дорожчання. Тобто різкої різниці між поточними показниками очікувати не треба. Але очевидно, що дешевшати долар не планує.

"Наступного тижня долар дешевшати не буде, скоріше навпаки. Якою мірою — думаю, до десятка копійок, можливо менше. По-перше, буде відгомін результатів президентських виборів у США, по-друге, це очевидно для українців, що зараз немає тенденції до відчутного здешевлення. Але чекати різкого стрибка не треба: долар не коштуватиме 42 грн", — зауважив експерт.

З огляду на це, українці повинні розуміти: якщо є потреба в обміні національної валюти на іноземну, краще зробити це раніше, бо потім доведеться віддати більше гривень. Водночас не варто поспішати з продажем доларів, якщо немає нагальної потреби. З часом курс виросте і дозволить отримати вигідніший фінансовий результат.

Від чого залежить курс долара в Україні

Факторів, які впливають на формування курсу валюти, існує чимало:

  • баланс між попитом і пропозицією на ринку;
  • напрямок монетарної політики Національного банку (через купівлю-продаж доларів на міжбанківському ринку, валютні інтервенції, оновлення облікової ставки тощо);
  • активність міжнародних і вітчизняних інвесторів;
  • торговий баланс (різниця між обсягами імпорту й експорту);
  • міжнародні резерви НБУ;
  • надходження від іноземних партнерів у вигляді фінансової допомоги, кредитних коштів, інтервенцій.

Звісно, сильний вплив має політичне середовище та стабільність на арені зовнішніх відносин. Оскільки в Україні майже 3 роки триває повномасштабна війна, а до цього ми стикнулися з окупацією Криму, частини Донецької і Луганської областей, то зрозуміло, що такі глобальні зрушення відбиваються на курсі валют.

Нагадаємо, у другій половині 2024 року активізувався валютний ринок в Україні. Громадяни почали більше звертатися в обмінники і банки, щоб перевести заощадження в іноземну валюту.

Також ми писали, що долари та євро не можуть похвалитися стабільністю курсів. Українцям, які хочуть зберегти фінанси від знецінення, краще обирати більш надійні валюти, що характеризуються мінімальними коливаннями вартості.

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