Курс доллара в Украине – сколько будет стоить валюта на следующей неделе

Курс доллара в Украине. Фото: Unsplash

Курс доллара в Украине формируется под влиянием ряда экономических, политических и рыночных факторов. Сначала Национальный банк устанавливает официальный курс, затем от показателя отталкиваются финансовые учреждения и обменники. Долгое время фиксируется тренд к удорожанию американской валюты, и ноябрь не будет исключением.

Что ждать от курса доллара на следующей неделе, рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

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Эксперт считает, что в период с 11 по 17 ноября значительных колебаний курса американской валюты не будет. Сейчас на рынке преобладает тенденция к планомерному удорожанию. То есть резкой разницы между текущими показателями ожидать не следует. Но очевидно, что дешеветь доллар не планирует.

"На следующей неделе доллар дешеветь не будет, скорее наоборот. В какой степени — думаю, до десятка копеек, возможно, меньше. Во-первых, будет отголосок результатов президентских выборов в США, во-вторых, это очевидно для украинцев, что сейчас нет тенденции к ощутимому удешевлению. Но ждать резкого скачка не нужно: доллар не будет стоить 42 грн", — отметил эксперт.

Учитывая это, украинцы должны понимать: если есть необходимость в обмене национальной валюты на иностранную, лучше сделать это раньше, ведь потом придется отдать больше гривен. В то же время, не стоит спешить с продажей долларов, если нет необходимости. Со временем курс вырастет и позволит получить более выгодный финансовый результат.

От чего зависит курс доллара в Украине

Факторов, влияющих на формирование курса валюты, существует немало:

баланс между спросом и предложением на рынке;

направление монетарной политики Национального банка (через куплю-продажу долларов на межбанковском рынке, валютные интервенции, обновление учетной ставки и т.п.);

активность иностранных и оттечественных инвесторов;

торговый баланс (разница между объемами импорта и экспорта);

международные резервы НБУ;

поступления от иностранных партнеров посредством финансовой помощи, кредитных денег, интервенций.

Конечно, сильное влияние оказывает политическая среда и стабильность на арене внешних отношений. Поскольку в Украине почти 3 года длится полномасштабная война, а до этого мы столкнулись с оккупацией Крыма, части Донецкой и Луганской областей, то понятно, что подобные глобальные сдвиги отражаются на курсе валют.

Напомним, во второй половине 2024 года активизировался валютный рынок в Украине. Граждане стали больше обращаться в обменники и банки, чтобы перевести сбережения в иностранную валюту.

Также мы писали, что доллары и евро не могут похвастаться стабильностью курсов. Украинцам, желающим сохранить финансы от обесценения, лучше выбирать более надежные валюты, характеризующиеся минимальными колебаниями стоимости.