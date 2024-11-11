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Шалені знижки для українців — як заощадити на Temu та Aliexpress

11 листопада 2024 13:31
Єлизавета Супівська - редактор
Знижки на Temu та Aliexpress – що купити у Всесвітній день шопінгу 11 листопада
Жінка з ноутбуком. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Всесвітній день шопінгу відмічають 11 листопада. Це свято з’явилося у 2009 році в Китаї, але набуло глобального масштабу. З його нагоди популярні маркетплейси щороку влаштовують розпродажі та встановлюють великі знижки на товари, аби збільшити обсяги продажів та активізувати покупців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які знижки на Temu та Aliexpress діють 11 листопада.

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Історія Всесвітнього дня шопінгу

Існує легенда, що в 90-х роках минулого століття четверо китайських студентів через відсутність занять проводили час за грою в маджонг. Одного разу так співпало, що кістки постійно видавали комбінацію з чотирьох одиниць, що символізує самотність. Це відбулося якраз 11 листопада. Тоді друзі вирішили регулярно відмічати свій статус холостяків.

Проте ідея швидко поширилася по всьому Китаю і припала до душі багатьом чоловікам. Відтоді з’явився китайський День холостяка, в який люди розважалися, ходили в караоке і бари. А власники закладів зрозуміли, що повинні боротися за клієнтів, пропонуючи різні акції, знижки на товари тощо.

Коли до свята у 2009 році долучилася компанія Alibaba Group, воно вийшло на глобальний рівень. Популярні китайські маркетплейси почали встановлювати величезні знижки, аби приманити клієнтів. А згодом дійство перетворилося на міжнародний День шопінгу, коли є змога придбати необхідні речі майже за безцінь.

Знижки на Temu та Aliexpress

Ці онлайн-майданчики продажу китайських товарів досить популярні в Україні. Наші громадяни звикли, що там можна придбати продукцію дешевше, а 11 листопада акційні пропозиції взагалі шалені. Наприклад, на Temu продають жіночий одяг зі знижками до 80%. За довгу зимову куртку з флісовою підкладкою доведеться заплатити всього 21,23 дол. замість 104,99 дол.

Розпродаж поширюється на всі категорії товарів: продукцію для дому, косметику, жіночий/чоловічий одяг, аксесуари, спортивні атрибути, канцелярські вироби, іграшки, електроніку тощо. Зокрема розкішна багатофункціональна косметичка з кількома відділеннями коштує 8,39 дол. замість 17,99 дол.

 

Знижки на Temu
Знижки на Temu до Всесвітнього дня шопінгу. Фото: скриншот

Aliexpress не відстає за масштабом. Прикраси, техніка, одяг, подарунки, новорічні товари — все доступно зі знижками до 80%. Наприклад, зовнішня камера для спостереження за домом обійдеться покупцям всього у 1 212 грн, хоча звичайна ціна становить 3 455 грн. Акриловий оксамитовий органайзер для ювелірних виробів із трьома висувними ящиками коштує 204 грн замість стандартних 637 грн.

 

Знижки на Aliexpress
Розпродажі на Aliexpress до Всесвітнього дня шопінгу. Фото: скриншот

Зауважимо, розпродаж не одноденний, він триватиме ще тиждень після 11 листопада. Тому українці, які не встигли зробити замовлення саме у Всесвітній день шопінгу, можуть надолужити це в інший день. Головне — встигнути до завершення акційних пропозицій, аби потім не шкодувати через втрату вигідних знижок.

Нагадаємо, українці мають право повернути в магазин бракований товар. Після виявлення недоліків до завершення гарантійного строку чи терміну придатності треба звернутися до виробника/розповсюджувача і вимагати повернення коштів.

Також ми писали, що в супермаркетах охоронці можуть порушувати права споживачів. Наприклад, вони часто виходять за межі своїх повноважень і вимагають від клієнтів заплатити за зіпсований товар.

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