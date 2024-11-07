Бракований товар – як повернути в магазин і що можна отримати

Техніка в магазині. Фото: Google Maps

Споживачі мають право скаржитися на недоліки, виявлені після купівлі товару в магазині. Якщо протягом встановленого гарантійного строку "вийшла на поверхню" неналежна якість продукції, будь-який брак, то закон гарантує право людини на повернення, обмін і відшкодування витрат.

Про це йдеться у статті 8 закону "Про захист прав споживачів".

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Що може вимагати покупець

За умови, що існує невідповідність інформації, наданої виробником/продавцем про товар, можна вимагати:

пропорційне зменшення ціни (залежно від масштабу недоліків);

безплатне усунення неналежної якості;

відшкодування витрат на самостійне усунення недоліків.

Якщо якість істотно порушена, а недоліки неможливо усунути, то покупець має право вимагати повернення сплаченої грошової суми в повному обсязі чи заміни на аналогічний товар. Факт наявності серйозного недоліку потрібно підтвердити експертним висновком, процедуру оплачує виробник/продавець.

Щоправда, у процесі аналізу може з’ясуватися обставина, що неналежна якість товару спричинена порушенням правил використання, зберігання чи транспортування. Іншими словами, винен споживач, а не підприємець. Тоді клієнт повинен компенсувати витрати на проведення експертизи, а його вимога щодо заміни чи зменшення ціни не підлягає задоволенню.

Строки виконання вимоги покупця

Продавець повинен дотримуватися встановлених законом строків виконання вимоги клієнта. Наприклад, заміну товару на аналогічний необхідно здійснювати в такі терміни:

за наявності продукції — негайно;

за потреби перевірити якість товару — 14 днів;

у разі відсутності товару — 2 місяці з моменту подання заяви.

Якщо йдеться про безплатне усунення недоліків, то виробнику дається 14 календарних днів. Ба більше, за кожну добу затримки доведеться сплачувати неустойку в розмірі 1% вартості товару. Тож вигідніше якомога швидше задовольнити бажання споживача, аби не переплатити.

Що стосується пред’явлення вимоги після закінчення гарантійного терміну, то продавець має час на виконання зобов’язання протягом установленого строку служби.

Зауважимо, претензії клієнтів розглядаються на умови наявності розрахункового документа, який підтвердить факт придбання. Це можуть бути квитанції, чеки, договори, акти виконаних робіт, технічні паспорти тощо. Тож рекомендуємо не викидати чеки та інші документи, які свідчать про дату, час і місце купівлі товару.

Нагадаємо, українці мають право повернути товар належної якості в магазин протягом 14 календарних днів. Але існує великий перелік продукції, яку заборонено обмінювати чи повертати продавцям.

Також ми писали, що Національний банк погіршив прогноз щодо індексу споживчих цін на 2024-2025 роки. Причинами дорожчання продуктів будуть незадовільні результати збору сільськогосподарських культур і збільшення виробничих витрат.