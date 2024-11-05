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Які товари не можна повернути протягом 14 днів — повний перелік

5 листопада 2024 14:02
Єлизавета Супівська - редактор
Деякі товари неможливо повернути в магазин упродовж 14 днів – які саме
Каса в магазині та покупці. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Здійснивши покупку в магазині, споживач може пошкодувати про витрачені кошти і захотіти повернути товар. Закон це дозволяє, якщо після придбання не минуло 14 календарних днів. Але існує широкий перелік товарів належної якості, які взагалі не підлягають поверненню. Бажано знати цей нюанс, перш ніж звертатися до продавця.

Повний список міститься в постанові Кабінету Міністрів від 19.03.1994 №172.

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Які товари не можна повернути в магазин

Обираючи продукцію різних брендів, враховуйте той факт, що обміняти речі протягом наступних 14 днів не вийде. Необхідно ретельно підходити до завдання, коли мова заходить про білизну, ювелірні вироби, лікарські препарати, засоби гігієни тощо. Повний перелік продовольчих і непродовольчих товарів, які не підлягають поверненню, має такий вигляд:

  • фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;
  • корсетні товари;
  • парфюмерно-косметичні вироби;
  • пір'яно-пухові вироби;
  • дитячі іграшки (м'які, гумові, надувні);
  • зубні щітки;
  • мундштуки;
  • апарати і помазки для гоління;
  • розчіски, гребенці та масажні щітки;
  • сурдини (для духових музичних інструментів);
  • рукавички;
  • тканини;
  • тюлегардинні і мереживні полотна;
  • метражні килимові вироби;
  • натільна і постільна білизна;
  • панчішно-шкарпеткові вироби;
  • товари в аерозольній упаковці;
  • друковані видання;
  • лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем;
  • аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;
  • вироби з натурального та штучного волосся (перуки);
  • товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо);
  • інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо);
  • ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Як повернути товар належної якості

Стаття 9 закону "Про захист прав споживачів" визначає алгоритм повернення в магазин товару належної якості, тобто невикористаного і непошкодженого. Українці мають 14 календарних днів, аби звернутися до продавця із вимогою обміняти чи повернути куплену річ.

Важливо не викидати чеки, оскільки з їх допомогою набагато легше підтвердити факт здійснення покупки. У разі відсутності цього документу доведеться писати заяву на ім’я директора закладу, шукати свідків події чи фото/відео. Щоб уникнути зайвої мороки, зберігайте розрахункові документи до завершення 14-денного терміну.

Для повернення технічно складних побутових товарів треба мати технічний паспорт із позначкою про дату продажу (для речей, на які встановили гарантійний строк). Виконавши вимоги закону, споживачі можуть легко повернути чи обміняти продукцію належної якості. Їм повинні відшкодувати повну вартість товару.

Нагадаємо, Національний банк погіршив прогноз щодо індексу споживчих цін на 2024-2025 роки. Це означає, що найближчими роками вартість товарів збільшуватиметься через ослаблення гривні та інші фактори.

Також ми писали, що так звану "тисячу від Зеленського" можна буде витратити на ліки та медичні вироби. Важливе уточнення: ці товари повинні виготовлятися в Україні.

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