Некоторые товары невозможно вернуть в магазин в течение 14 дней — какие именно

Касса в магазине и покупатели. Фото: Новини.LIVE

Совершив покупку в магазине, потребитель может пожалеть об израсходованных деньгах и захотеть вернуть товар. Закон это разрешает, если после приобретения не прошло 14 календарных дней. Но существует широкий перечень товаров надлежащего качества, которые вообще не подлежат возврату. Желательно знать этот нюанс, прежде чем обращаться к продавцу.

Полный список содержится в постановлении Кабинета Министров от 19.03.1994 №172.

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Какие товары нельзя вернуть в магазин

Выбирая продукцию разных брендов, учитывайте тот факт, что обменять вещи в течение следующих 14 дней не получится. Необходимо тщательно подходить к задаче, когда речь заходит о белье, ювелирных изделиях, лекарственных препаратах, средствах гигиены и т.д. Полный перечень продовольственных и непродовольственных товаров, не подлежащих возврату, выглядит так:

фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага;

корсетные товары;

парфюмерно-косметические изделия;

перьяно-пуховые изделия;

детские игрушки (мягкие, резиновые, надувные);

зубные щетки;

мундштуки;

аппараты и помазки для бритья;

расчески и массажные щетки;

сурдины (для духовых музыкальных инструментов);

перчатки;

ткани;

тюлегардинные и кружевные полотна;

метражные ковровые изделия;

нательное и постельное белье;

чулочно-носочные изделия;

товары в аэрозольной упаковке;

печатные издания;

линейный и листовой металлопрокат, трубная продукция, пиломатериалы, погонажные (плинтус, наличник), плиточные материалы (древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанера) и стекла, нарезанные или раскроенные под размер, определенный покупателем;

аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью;

изделия из натуральных и искусственных волос (парики);

товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки для кормления и т.п.);

инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и т.п.);

ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Как вернуть товар надлежащего качества

Статья 9 закона "О защите прав потребителей" определяет алгоритм возврата в магазин товара надлежащего качества, то есть неиспользованного и неповрежденного. В украинцев есть 14 календарных дней, чтобы обратиться к продавцу с требованием обменять или вернуть купленную вещь.

Важно не выбрасывать чеки, поскольку с их помощью гораздо легче подтвердить факт совершения покупки. В случае отсутствия этого документа, придется писать заявление на имя директора заведения, искать свидетелей события или фото/видео. Во избежание излишней мороки храните расчетные документы до истечения 14-дневного срока.

Для возвращения технически сложных бытовых товаров необходимо иметь технический паспорт с отметкой о дате продажи (для вещей, на которые установили гарантийный срок). Выполнив требования закона, потребители могут легко вернуть или обменять продукцию надлежащего качества. Им должны компенсировать полную стоимость товара.

Напомним, Национальный банк ухудшил прогноз по индексу потребительских цен на 2024-2025 годы. Это означает, что в ближайшие годы стоимость товаров будет увеличиваться из-за ослабления гривны и других факторов.

Также мы писали, что так называемую "тысячу от Зеленского" можно будет потратить на лекарства и медицинские изделия. Важное уточнение: эти товары должны производиться в Украине.