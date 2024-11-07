Бракованный товар – как вернуть в магазин и что можно получить

Техника в магазине. Фото: Google Maps

Потребители имеют право жаловаться на недостатки, обнаруженные после покупки товара в магазине. Если в течение установленного гарантийного срока "вышло на поверхность" ненадлежащее качество продукции, любой брак, то закон гарантирует право человека на возврат, обмен и возмещение расходов.

Об этом говорится в статье 8 закона "О защите прав потребителей".

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Что может потребовать покупатель

При наличии несоответствия информации, предоставленной производителем/продавцом о товаре, можно требовать:

пропорциональное уменьшение цены (в зависимости от масштаба недостатков);

бесплатное устранение ненадлежащего качества;

возмещение затрат на самостоятельное устранение недостатков.

Если качество существенно нарушено, а недостатки невозможно устранить, то покупатель вправе потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме или замены на аналогичный товар. Факт наличия серьезного недостатка следует подтвердить экспертным заключением, процедуру оплачивает производитель/продавец.

Правда, в процессе анализа может выясниться обстоятельство, что ненадлежащее качество товара вызвано нарушением правил использования, хранения или транспортировки. Другими словами, виноват потребитель, а не предприниматель. Тогда клиент должен компенсировать расходы на проведение экспертизы, а его требование по замене или уменьшению цены не подлежит удовлетворению.

Сроки выполнения требования покупателя

Продавец должен соблюдать установленные законом сроки выполнения требования клиента. Например, замену товара на аналогичный необходимо производить в такие сроки:

при наличии продукции — немедленно;

при необходимости проверить качество товара —14 дней;

в случае отсутствия товара — 2 месяца с момента подачи заявления.

Если речь идет о бесплатном устранении недостатков, то производителю дается 14 календарных дней. Более того, за каждые сутки задержки придется уплачивать неустойку в размере 1% стоимости товара. Так что выгоднее как можно скорее удовлетворить желание потребителя, дабы не переплатить.

Что касается предъявления требования по истечении гарантийного срока, то у продавца есть время на выполнение обязательства в течение установленного срока службы.

Отметим, претензии клиентов рассматриваются при условии наличия расчетного документа, который подтвердит факт приобретения. Это могут быть квитанции, чеки, договоры, акты выполненных работ, технические паспорта и т.д. Поэтому рекомендуем не выбрасывать чеки и другие документы, свидетельствующие о дате, времени и месте покупки товара.

Напомним, украинцы вправе вернуть товар надлежащего качества в магазин в течение 14 календарных дней. Но существует большой список продукции, которую запрещено обменивать или возвращать продавцам.

Также мы писали, что Национальный банк ухудшил прогноз по индексу потребительских цен на 2024-2025 годы. Причинами удорожания продуктов будут неудовлетворительные результаты сбора сельскохозяйственных культур и увеличение производственных затрат.