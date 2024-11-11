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Скидки для украинцев — как сэкономить на Temu и Aliexpress

11 ноября 2024 13:31
Елизавета Супивская - редактор
Скидки на Temu и Aliexpress – что купить во Всемирный день шопинга 11 ноября
Женщина с ноутбуком. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Всемирный день шопинга отмечают 11 ноября. Этот праздник появился в 2009 году в Китае, но приобрел глобальный масштаб. По его случаю популярные маркетплейсы ежегодно устраивают распродажи и устанавливают большие скидки на товары, чтобы увеличить объемы продаж и активизировать покупателей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие скидки на Temu и Aliexpress действуют 11 ноября.

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История Всемирного дня шопинга

Существует легенда, что в 90-х годах прошлого века четверо китайских студентов из-за отсутствия занятий проводили время за игрой в маджонг. Однажды так совпало, что кости постоянно выдавали комбинацию из четырех единиц, что символизирует одиночество. Это произошло как раз 11 ноября. Тогда друзья решили регулярно отмечать свой статус холостяков.

Однако идея быстро распространилась по всему Китаю и пришлась по душе многим мужчинам. С того времени появился китайский День холостяка, в который люди развлекались, ходили в караоке и бары. А владельцы заведений поняли, что должны бороться за клиентов, предлагая разные акции, скидки на товары.

Когда к празднику в 2009 году присоединилась компания Alibaba Group, он вышел на глобальный уровень. Популярные китайские маркетплейсы начали устанавливать огромные скидки, дабы привлечь клиентов. А впоследствии событие превратилось в международный День шопинга, когда есть возможность приобрести необходимые вещи почти за бесценок.

Скидки на Temu и Aliexpress

Эти онлайн-площадки продажи китайских товаров достаточно популярны в Украине. Наши граждане привыкли, что там можно приобрести продукцию подешевле, а 11 ноября акционные предложения вообще безумные. К примеру, на Temu продают женскую одежду со скидками до 80%. За длинную зимнюю куртку с флисовой подкладкой придется заплатить всего 21,23 долл. вместо 104,99 долл.

Распродажа распространяется на все категории товаров: продукцию для дома, косметику, женскую/мужскую одежду, аксессуары, спортивные атрибуты, канцелярские изделия, игрушки, электронику и т.д. В частности роскошная многофункциональная косметичка с несколькими отделениями стоит 8,39 долл. вместо 17,99 долл.

Скидки на Temu
Скидки на Temu ко Всемирному дню шопинга. Фото: скриншот

Aliexpress не отстает по масштабу. Украшения, техника, одежда, подарки, новогодние товары — все доступно со скидками до 80%. К примеру, внешняя камера для наблюдения за домом обойдется покупателям всего в 1 212 грн, хотя обычная цена составляет 3 455 грн. Акриловый бархатный органайзер для ювелирных изделий с тремя выдвижными ящиками стоит 204 грн вместо стандартных 637 грн.

Скидки на Aliexpress
Распродажи на Aliexpress ко Всемирному дню шоппинга. Фото: скриншот

Отметим, распродажа не однодневная, она продлится еще неделю после 11 ноября. Поэтому украинцы, не успевшие сделать заказ именно во Всемирный день шопинга, могут наверстать упущенное в другой день. Главное — успеть до завершения акционных предложений, чтобы потом не жалеть из-за потери выгодных скидок.

Напомним, украинцы имеют право вернуть в магазин бракованный товар. После обнаружения недостатков до завершения гарантийного срока или срока годности следует обратиться к изготовителю/распространителю и потребовать возврата денег.

Также мы писали, что в супермаркетах охранники могут нарушать права потребителей. К примеру, они часто выходят за пределы своих полномочий и требуют от клиентов заплатить за испорченный товар.

товары AliExpress покупки распродажа магазины

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