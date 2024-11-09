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Що часто роблять охоронці в супермаркетах, хоча це заборонено

9 листопада 2024 17:15
Єлизавета Супівська - редактор
Права споживачів – що не можна робити охоронцям у магазинах
Овочевий відділ у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Інколи покупки в магазині чи супермаркеті завершуються для споживачів проблемами. Охоронці можуть виходити за межі своїх повноважень і порушувати права клієнтів, а значить — законодавство.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що заборонено робити охоронцям у магазинах України.

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Платити за зіпсований товар

Як зауважили фахівці "Захисту прав споживачів", часто охоронці не представляють заклади, оскільки працюють за наймом від інших компаній. Тому розмовляти про товар і вирішувати проблемні питання необхідно лише з продавцями. Це стосується випадків, коли споживач випадкового знайшов на прилавку продукцію з порваним пакуванням, а охоронець змушує оплатити покупку.

В жодному разі не можна погоджуватися на вимогу, адже це незаконно. Клієнт не повинен витрачати власні кошти на зіпсований товар, це є грубим порушенням закону "Про захист прав споживачів". Правильним рішенням буде звернутися до правоохоронців і довести власну невинуватість.

"Охоронці не мають права говорити, що тобі робити з товарами — часто вони не представляють магазин. Тому з приводу товарів завжди розмовляй тільки з продавцями. Головне — зберігай спокій. Нагадай, що товару з зіпсованою упаковкою не має бути в магазині", — констатували фахівці.

Якщо ситуація виходить з-під контролю, не зайвим буде вимагати перегляд відео з камер спостереження. Це допоможе довести, що товар вже був зіпсований, коли ви його помітили. Тоді відповідальність нестиме не покупець, а саме заклад.

Перевіряти особисті речі

Ще одна заборонена дія стосується огляду особистих речей покупця без його згоди. Інколи охоронці можуть вдаватися до погроз і не випускати людину з торговельного залу, поки вона не продемонструє вміст сумочки або пакета з товарами. Це абсолютно неприпустимо та є порушенням статті 29 Конституції, статті 289 Цивільного кодексу.

За твердженнями експертів, охорона має право сумніватися в покупцях, які викликають підозру. Але в їх повноваження входить лише слідкування за товаром і діями людини стосовно цього товару за допомогою камер спостереження. Викликати поліцію доцільно в таких випадках:

  • на виході з супермаркету спрацювала противикрадальна рамка;
  • камери стеження зафіксували крадіжку;
  • покупці помітили крадія і повідомили охоронця.

Знову таки, до приїзду правоохоронних органів оглядати особисті речі клієнта магазину без його згоди не можна. Закон забезпечив споживачів правом на свободу та особисту недоторканність.

Нагадаємо, існує певний перелік товарів, які заборонено повертати в магазин протягом 14 календарних днів. Йдеться про ліки, засоби гігієни, білизну тощо.

Також ми писали, що киянин поцупив у магазині "Єва" дороговартісні парфуми за майже 3 500 грн. Суд визнав чоловіка винним і з’ясував, що раніше він вкрав із полиці флакон туалетної води.

клієнти продукти товари закон магазини

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