Права потребителей – что нельзя делать охранникам в магазинах

Овощной отдел в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Иногда покупки в магазине или супермаркете завершаются для потребителей проблемами. Охранники могут выходить за пределы своих полномочий и нарушать права клиентов, а значит — законодательство.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что запрещено делать охранникам в магазинах Украины.

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Платить за испорченный товар

Как отметили специалисты "Защиты прав потребителей", часто охранники не представляют заведения, поскольку работают по найму от других компаний. Поэтому говорить о товаре и решать проблемные вопросы необходимо только с продавцами. Это касается случаев, когда потребитель случайного нашел на прилавке продукцию с порванной упаковкой, а охранник заставляет оплатить покупку.

Ни в коем случае нельзя соглашаться с требованием, ведь это незаконно. Клиент не должен тратить собственные деньги на испорченный товар, это грубое нарушение закона "О защите прав потребителей". Правильным решением будет обратиться к правоохранителям и доказать собственную невиновность.

"Охранники не имеют права говорить, что тебе делать с товарами — часто они не представляют магазин. Поэтому по поводу товаров всегда разговаривай только с продавцами. Главное — сохраняй спокойствие. Напомни, что товар с испорченной упаковкой не должен быть в магазине", — констатировали специалисты.

Если ситуация выходит из-под контроля, не лишним будет требовать просмотр видео с камер наблюдения. Это поможет доказать, что товар уже был испорчен, когда вы его заметили. Тогда ответственность будет нести не покупатель, а именно заведение.

Проверять личные вещи

Еще одно запрещенное действие касается осмотра личных вещей покупателя без его согласия. Иногда охранники могут прибегать к угрозам и не выпускать человека из торгового зала, пока он не продемонстрирует содержимое сумочки или пакета с товарами. Это абсолютно недопустимо и является нарушение статьи 29 Конституции, статьи 289 Гражданского кодекса.

По утверждениям экспертов, охрана имеет право сомневаться в покупателях, вызывающих подозрение. Но в их полномочия входит только слежение за товаром и действиями человека относительнл этого товара с помощью камер наблюдения. Вызвать полицию целесообразно в таких случаях:

на выходе из супермаркета сработала противоугонная рамка;

камеры слежения зафиксировали кражу;

покупатели заметили вора и сообщили охраннику.

Опять же, до приезда правоохранительных органов осматривать личные вещи клиента магазина без его согласия нельзя. Закон обеспечил потребителей правом на свободу и личную неприкосновенность.

Напомним, существует определенный перечень товаров, которые запрещено возвращать в магазин в течение 14 календарных дней. Речь идет о лекарствах, средствах гигиены, белье и т.д.

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