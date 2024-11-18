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Їх не приймуть на обмін — які долари не можна продати

18 листопада 2024 16:46
Єлизавета Супівська - редактор
Обмін валюти в Україні – які долари не приймають в обмінниках
Табличка обміну валюти. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Фінансові установи — банки та обмінники — повинні підпорядковуватися вимогам Національного банку (НБУ) щодо обміну валют. Українці не зможуть здати готівкові гроші, якщо купюри не відповідатимуть встановленим нормам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати громадяни про обмін доларів та євро в обмінниках.

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Які долари не приймають на обмін

Аби готівку обміняли, купюри мають бути в задовільному стані. Як розповіли в НБУ, не вдасться продати валюту з ознаками підробки. Якщо гроші очевидно фальшиві або потребують додаткової перевірки, співробітники фінустанов вилучають їх у клієнтів і передають на дослідження в Нацбанк. У разі підтвердження підозри долари/євро відправляють в поліцію для розслідування.

Що стосується справжньої валюти, то не приймають на обмін лише значно зношені та пошкоджені купюри. Такими є:

  • порвані/різані гроші;
  • обпалені/гнилі банкноти;
  • готівка з друкарськими недоліками чи пошкодженими елементами дизайну;
  • долари зі зміненим первісним кольором паперу/малюнків;
  • забруднені гроші (плями займають половину площі);
  • пошкоджені вогнем, водою, хімікатами банкноти;
  • валюта з пошкодженими захисними елементами;
  • плями, які видно в ультрафіолеті.

Таку валюту приймають в обмінниках, але тільки на інкасо. Це означає, що гроші відправлять за кордон у банк-кореспондент для заміни. Що стосується доларів різних номіналів і років випуску, то фінансові установи не мають права на власний розсуд встановлювати обмеження щодо обміну.

Проблеми з доларами 2006 року

Деякі банки та обмінні пункти якийсь час відмовлялися приймати 100 доларів 1996 року. Чимало українців скаржилися на проблеми з обміном, поки в ситуацію не втрутився НБУ. Регулятор видав постанову, згідно з якою зобов’язав приймати американські долари будь-якого року випуску, починаючи з 1914-го.

Тобто валюта вважається дійсним платіжним засобом, окрім випадків підробки та наявності значного зношення. Ті обмінники, які ігнорують постанову, встановлюють додаткову комісію, невигідний курс тощо, сплачують штраф у розмірі до 5% від обсягу власного капіталу.

Нагадаємо, в українців можуть виникнути проблеми з обміном старих доларів, зокрема 2006 року випуску. Хоча українське законодавство не обмежує операції з іноземною валютою залежно від року випуску.

Також ми писали, що курс долара в Україні після завершення повномасштабної війни може заморозитися. Проте невідомо, до якого рівня підніметься вартість американської валюти до того часу.

НБУ курс валют курс долара обмінники обмін валют

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