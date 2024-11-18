Обмен валюты в Украине — какие доллары не принимают в обменниках

Табличка обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Финансовые учреждения — банки и обменники — должны подчиняться требованиям Национального банка (НБУ) по обмену валют. Украинцы не смогут сдать наличные, если купюры не будут соответствовать установленным нормам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать граждане об обмене долларов и евро в обменниках.

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Чтобы наличные деньги обменяли, купюры должны быть в удовлетворительном состоянии. Как рассказали в НБУ, не удастся продать валюту с признаками подделки. Если деньги очевидно фальшивые или нуждаются в дополнительной проверке, сотрудники финучреждений изымают их у клиентов и передают на исследования в Нацбанк. В случае подтверждения подозрения доллары/евро отправляют в полицию для расследования.

Что касается настоящей валюты, то не принимают на обмен значительно изношенные и поврежденные купюры. Такими являются:

порванные/резанные деньги;

обожженные/гнилые банкноты;

наличные с типографскими недостатками или поврежденными элементами дизайна;

доллары с измененным первоначальным цветом бумаги/изображений;

загрязненные деньги (пятна занимают половину площади);

поврежденніе огнем, водой, химикатами банкноты;

валюта с поврежденными защитными элементами;

пятна, которые видны в ультрафиолете.

Такую валюту принимают в обменниках, но только на инкассо. Это означает, что деньги отправят за границу в банк-корреспондент для замены. Что касается долларов разных номиналов и лет выпуска, то финансовые учреждения не имеют права по своему усмотрению устанавливать ограничения на обмен.

Проблемы с долларами 2006 года

Некоторые банки и обменные пункты какое-то время отказывались принимать 100 долларов 1996 года. Многие украинцы жаловались на проблемы с обменом, пока в ситуацию не вмешался НБУ. Регулятор издал постановление, согласно которому обязал принимать американские доллары любого года выпуска, начиная с 1914-го.

То есть валюта считается действительным платежным средством, кроме случаев подделки и наличия значительного износа. Обменники, которые игнорируют постановление, устанавливают дополнительную комиссию, невыгодный курс и т.д., уплачивают штраф в размере до 5% от объема собственного капитала.

Напомним, в украинцев могут возникнуть проблемы с обменом старых долларов, в том числе 2006 года выпуска. Хотя украинское законодательство не ограничивает сделки с иностранной валютой в зависимости от года выпуска.

Также мы писали, что курс доллара в Украине по завершении полномасштабной войны может заморозиться. Однако неизвестно, до какого уровня поднимется стоимость американской валюты к тому времени.