Обмін доларів зразка 2006 року — чому можуть відмовити приймати купюру в банках

Доларові купюри зразка 2006 року. Фото: Unsplash

Багато людей в Україні роблять заощадження у доларах, зберігаючи купюри різного року випуску. Час від часу можуть виникати проблеми з обміном грошей, особливо з банкнотами 2006 року випуску.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому так може відбуватися.

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Чи можуть відмовити в обміні доларів зразка 2006 року

Зокрема, варто зазначити, що законодавство України не обмежує обмін іноземної валюти залежно від року випуску.

Згідно з постановою Національного банку України (НБУ), всі банкноти, випущені після 1914 року, включаючи долари 2006 року, залишаються дійсними. Таким чином, банки та обмінники зобов’язані приймати всі доларові купюри, незалежно від року емісії.

"Жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років недійсні, немає. Усі долари, які випускаються з 1914 року і по сьогодні, вважаються дійсними", — зазначили в НБУ.

Чому виникають конфлікти при обміні доларів старого зразка

Попри те, що немає юридичних причин для відмови, деякі банки та обмінники продовжують відмовлятися приймати долари 2006 року. Стан купюри може стати основною причиною відмови.

На гарячій лінії НБУ пояснили, що відмовити в обміні можуть, якщо купюра:

пошкоджена;

має розриви;

сильно зношена;

має плями фарби.

За обмін пошкодженої купюри банк також може стягнути комісію або запропонувати передати її на обмін в іноземний банк-кореспондент. Однак за таку послугу також можуть стягуватися додаткові витрати.

У такому випадку, якщо у людини виникають проблеми з обміном купюр, краще звернутися до іншого пункту обміну або банку.

Правила, затверджені Національним банком України, можуть відрізнятися від внутрішніх правил касирів певних банків, що також варто пам'ятати.

Нагадаємо, українці замислюються про те, де вигідніше обміняти гроші, коли потрібно зробити це. У банку є більша надійність і безпека, але обмінні пункти часто пропонують кращі курси продажу. Що стосується фінансових вигод від купівлі валюти, чорний ринок перебуває посередині.

Також ми писали, увага частини світової спільноти прикута до президентських виборів у Сполучених Штатах 6 листопада. Дональд Трамп переміг за підрахунками більшості голосів. Постає питання про те, чи вплинуть результати виборів на курс долара в Україні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.