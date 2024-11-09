Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Проблеми доларів 2006 року — чи може банк відмовити в обміні arrow

Проблеми доларів 2006 року — чи може банк відмовити в обміні

9 листопада 2024 13:25
Володимир Мололкін - редактор
Обмін доларів зразка 2006 року — чому можуть відмовити приймати купюру в банках
Доларові купюри зразка 2006 року. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Багато людей в Україні роблять заощадження у доларах, зберігаючи купюри різного року випуску. Час від часу можуть виникати проблеми з обміном грошей, особливо з банкнотами 2006 року випуску.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому так може відбуватися.

Читайте також:

Чи можуть відмовити в обміні доларів зразка 2006 року

Зокрема, варто зазначити, що законодавство України не обмежує обмін іноземної валюти залежно від року випуску.

Згідно з постановою Національного банку України (НБУ), всі банкноти, випущені після 1914 року, включаючи долари 2006 року, залишаються дійсними. Таким чином, банки та обмінники зобов’язані приймати всі доларові купюри, незалежно від року емісії.

"Жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років недійсні, немає. Усі долари, які випускаються з 1914 року і по сьогодні, вважаються дійсними", — зазначили в НБУ.

Чому виникають конфлікти при обміні доларів старого зразка

Попри те, що немає юридичних причин для відмови, деякі банки та обмінники продовжують відмовлятися приймати долари 2006 року. Стан купюри може стати основною причиною відмови.

На гарячій лінії НБУ пояснили, що відмовити в обміні можуть, якщо купюра:

  • пошкоджена;
  • має розриви;
  • сильно зношена;
  • має плями фарби.

За обмін пошкодженої купюри банк також може стягнути комісію або запропонувати передати її на обмін в іноземний банк-кореспондент. Однак за таку послугу також можуть стягуватися додаткові витрати.

У такому випадку, якщо у людини виникають проблеми з обміном купюр, краще звернутися до іншого пункту обміну або банку.

Правила, затверджені Національним банком України, можуть відрізнятися від внутрішніх правил касирів певних банків, що також варто пам'ятати.

Нагадаємо, українці замислюються про те, де вигідніше обміняти гроші, коли потрібно зробити це. У банку є більша надійність і безпека, але обмінні пункти часто пропонують кращі курси продажу. Що стосується фінансових вигод від купівлі валюти, чорний ринок перебуває посередині.

Також ми писали, увага частини світової спільноти прикута до президентських виборів у Сполучених Штатах 6 листопада. Дональд Трамп переміг за підрахунками більшості голосів. Постає питання про те, чи вплинуть результати виборів на курс долара в Україні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

банки гроші обмінники НБУ долар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд