Обмен долларов образца 2006 года — почему могут отказать принимать купюру в банках

Долларовые купюры образца 2006 года. Фото: Unsplash

Многие люди в Украине делают сбережения в долларах, сохраняя купюры разного года выпуска. Время от времени возникают проблемы с обменом денег, особенно с банкнотами 2006 года выпуска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему так может происходить.

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Могут ли отказать в обмене долларов образца 2006 года

В частности, следует отметить, что законодательство Украины не ограничивает обмен иностранной валюты в зависимости от года выпуска.

Согласно постановлению Национального банка Украины (НБУ) все банкноты, выпущенные после 1914 года, включая доллары 2006 года, остаются действительными. Таким образом, банки и обменники обязаны принимать все долларовые купюры вне зависимости от года эмиссии.

"Никаких законов или постановлений, определяющих, что доллары определенных лет недействительны, нет. Все доллары, выпускаемые с 1914 года и по сей день, считаются действительными", — отметили в НБУ.

Почему возникают конфликты при обмене долларов старого образца

Несмотря на то, что нет юридических причин для отказа, некоторые банки и обменники продолжают отказываться принимать доллары 2006 года. Состояние купюры может стать основной причиной отказа.

На горячей линии НБУ объяснили, что отказать в обмене могут, если купюра:

повреждена;

имеет разрывы;

сильно изношенная;

имеет пятна краски.

За обмен поврежденной купюры банк может взыскать комиссию или предложить передать ее на обмен в иностранный банк-корреспондент. Однако за такую услугу могут взиматься дополнительные расходы.

В таком случае, если у человека возникают проблемы с обменом купюр, лучше обратиться в другой пункт обмена или банк.

Правила, утвержденные Национальным банком Украины, могут отличаться от внутренних правил кассиров определенных банков, что также следует помнить.

Напомним, украинцы задумываются о том, где выгоднее обменять деньги, когда нужно это сделать. У банка имеется большая надежность и безопасность, но обменные пункты часто предлагают лучшие курсы продаж. Что касается финансовых выгод от покупки валюты, черный рынок находится посередине.

Также мы писали, что внимание части мирового сообщества приковано к президентским выборам в Соединенных Штатах 6 ноября. Дональд Трамп победил по подсчетам большинства голосов. Спрашивается, повлияют ли результаты выборов на курс доллара в Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.