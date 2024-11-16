Курс долара після війни – скільки може коштувати валюта в Україні

Доларова банкнота. Фото: Freepik

Курс долара в Україні постійно піддається зовнішнім і внутрішнім факторам, що призводить до коливань показників. Відколи Національний банк відмовився від фіксованого курсу, американська валюта планомірно дорожчала, змушуючи людей відкладати якісь суми. Експерти не прогнозують падіння курсу навіть після завершення повномасштабної війни.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, яким може бути курс долара після війни в Україні.

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Що буде з курсом долара після війни

За словами експерта, це залежить від наслідків для територіальної цілісності, безпеки, незалежності України тощо. Тобто варто зважати на результати закінчення бойових дій. Плюс велике значення для валютного ринку матиме бажання міжнародних партнерів допомагати з повоєнною відбудовою.

"Якщо розпочнуть багато проєктів, якщо прийдуть іноземні гроші, на які почнеться відбудова економіки, то, звісно, долара буде багато. Дефіцит уже не лякатиме, а пропозиція перевищуватиме попит. Але не треба сподіватися, що валюта подешевшає. Я думаю, принаймні зростання курсу після війни зупиниться", — уточнив Олексій Плотніков.

Показник зафіксується на рівні 43 грн/дол. чи 45 грн/дол. Це неможливо спрогнозувати, бо невідомо, скільки ще триватиме повномасштабна війна і до якого рівня встигне піднятися курс. Але на якомусь параметрі зростання зупиниться і почнеться період стабільності.

Чи може НБУ повернути фіксований курс

У липні 2022 року Національний банк зафіксував офіційний курс долара до гривні на рівні 36,5686 грн/дол. Понад рік валюта не дорожчала і не дешевшала, поки 3 жовтня 2023-го регулятор не відпустив курс у "вільне плавання". Відтоді американська валюта щодня проходить через курсові гойдалки.

Постає питання, чи може НБУ повернути фіксований режим після завершення війни. Наприклад, у разі припинення міжнародної фінансової допомоги та, як наслідок, різкого стрибка курсу. Економіст переконаний, що це малоймовірно, поки Національний банк матиме можливість регулювати показники.

"Він це робить шляхом інтервенції. Поки золотовалютні резерви дозволяють виходити на ринок і купувати чи продавати валюту, фіксованого режиму не буде. Знову таки, коли наступить мир, ми зможемо впевнено сказати, чого чекати далі, зважаючи на баланс попиту/пропозиції", — констатував Плотніков.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни в Україні частково залежать від курсу долара. Бо чимало товарів імпортери купують за кордоном, витрачаючи долари, а потім привозять і продають за гривні. Це призводить до дорожчання певних позицій і пришвидшення інфляції.

Також ми писали, що в очікуванні Чорної п’ятниці українці передбачають можливість дорожчання долара. Але подія не матиме впливу на курсоутворення, тож скуповувати валюту напередодні свята не треба. Вигоду в перспективі це принесе невелику.