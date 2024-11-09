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Знають не всі українці — яку суму в доларах треба відкладати

9 листопада 2024 15:39
Єлизавета Супівська - редактор
Яку суму в доларах треба відкладати – скільки заощаджувати щомісяця
Доларова банкнота. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Базове правило фінансової грамотності говорить, що потрібно формувати фінансову подушку з доходів. Бажано регулярно відкладати кошти, причому більш результативно — переводити національну валюту в іноземну, аби зберегти від знецінення. Постає питання, скільки конкретно доларів чи євро відкладати кожному українцю.

Про це редакція Новини.LIVE дізналася в доктора економічних наук Олексія Плотнікова, отримавши ексклюзивний коментар.

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Яку суму в доларах треба відкладати кожному

Питання досить суб’єктивне, оскільки неможливо знайти правильну відповідь, яка підійде кожній людині. Бо всі українці перебувають в різних початкових умовах: порада відкладати 20% з доходів для працівника, який заробляє в середньому 20 000 грн на місяць, неефективна для людина, яка отримує мінімалку на рівні 8 000 грн.

"Все залежить від доходів конкретного українця та наявності вільних фінансів. Рекомендують тримати гроші в кількох валютах, диверсифікувати портфель: частину в доларах, частину в євро, частину в гривнях. Не можу порадити точну суму, яку треба відкладати щомісяця, бо не знаю, скільки заробляє людина", — зауважив Олексій Плотніков.

Чимало експертів рекомендують спочатку відкласти певну суму, а залишок витрачати на поточні потреби. Але теж виходить дивна історія: якщо виділити 1 000 грн із мінімальної зарплати і перевести в долари, то не факт, що до наступної виплати вистачить коштів на забезпечення своєї життєдіяльності.

"Маю на увазі базові потреби: оплату комунальних послуг, оренду житла, купівлю продуктів харчування і сезонного одягу, поїздки громадським транспортом тощо. Я рекомендую спершу виділити гроші на основне, а потім відкласти залишок. Але сумніваюся, що вдасться формувати заощадження з 8 000 грн", — констатував економіст.

Іншими словами, неможливо назвати точну суму відкладення в іноземній чи національній валюті. Не існує правильної відповіді, яка однаково підійде українцям із різним рівнем доходів. Звертайте увагу на індивідуальні обставини та заощаджуйте такі суми, від яких можете відмовитися без шкоди для свого гаманця.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 6 листопада стали відомі попередні результати президентських виборів у США. На тлі очікування перемоги Дональда Трампа курс долара піднявся до найвищого рівня за рік, що спричинило різке зростання дохідності американського казначейства.

Також ми писали, що курс долара на рівні 45 грн, як закладено в державному бюджеті на 2025 рік, може стати недосяжним без підтримки міжнародних партнерів. Тобто валюта здатна подорожчати ще більше, а показник 45 грн — це оптимістичний прогноз.

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