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Знают не все украинцы – какую сумму в долларах нужно откладывать

9 ноября 2024 15:39
Елизавета Супивская - редактор
Какую сумму в долларах нужно откладывать – сколько экономить каждый месяц
Долларовая банкнота. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Базовое правило финансовой грамотности гласит, что нужно формировать финансовую подушку из доходов. Желательно регулярно откладывать деньги, причем более результативно переводить национальную валюту в иностранную, дабы сохранить от обесценения. Задайте вопрос, сколько конкретно долларов или евро откладывать каждому украинцу.

Об этом редакция Новини.LIVE узнала у доктора экономических наук Алексея Плотникова, получив эксклюзивный комментарий.

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Какую сумму в долларах нужно откладывать каждому

Вопрос достаточно субъективный, поскольку невозможно найти правильный ответ, который подойдет каждому человеку. Потому что все украинцы находятся в разных начальных условиях: совет откладывать 20% из доходов для сотрудника, зарабатывающего в среднем 20 000 грн в месяц, неэффективный для человека, получающего минималку на уровне 8 000 грн.

"Все зависит от доходов конкретного украинца и наличия свободных финансов. Рекомендуют держать деньги в нескольких валютах, диверсифицировать портфель: часть в долларах, часть в евро, часть в гривнах. Не могу посоветовать точную сумму, которую нужно откладывать ежемесячно, потому что не знаю, сколько зарабатывает человек", — отметил Алексей Плотников.

Многие эксперты рекомендуют сначала отложить определенную сумму, а остаток тратить на текущие нужды. Но тоже получается странная история: если выделить 1 000 грн из минимальной зарплаты и перевести в доллары, то не факт, что до следующей выплаты хватит денег на обеспечение своей жизнедеятельности.

"Имею в виду базовые потребности: оплату коммунальных услуг, аренду жилья, покупку продуктов питания и сезонной одежды, поездки общественным транспортом и т.д. Я рекомендую сначала выделить деньги на основное, а затем отложить остаток. Но сомневаюсь, что удастся формировать сбережения с 8 000 грн", — констатировал экономист.

Другими словами, невозможно назвать точную сумму отложения в иностранной или национальной валюте. Не существует правильного ответа, который в равной мере подойдет украинцам с разным уровнем доходов. Обратите внимание на индивидуальные обстоятельства и экономьте суммы, от которых можете отказаться без ущерба для своего кошелька.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, 6 ноября стали известны предварительные результаты президентских выборов в США. На фоне ожидания победы Дональда Трампа курс доллара поднялся до самого высокого уровня за год, что повлекло за собой резкий рост доходности американского казначейства.

Также мы писали, что курс доллара на уровне 45 грн, как заложено в государственном бюджете на 2025 год, может оказаться недостижимым без поддержки международных партнеров. То есть валюта способна подорожать еще больше, а показатель 45 грн — это оптимистичный прогноз.

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