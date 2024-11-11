Інфляція в Україні – як курс долара може вплинути на ціни

Продукти харчування на прилавках супермаркету. Фото: Новини.LIVE

За 2024 рік споживчі ціни зросли в Україні на 9,7%, хоча такий показник інфляції Національний банк очікував тільки до кінця поточного року. Суспільство бачить в режимі реального часу, як дорожчають товари. Постає питання, наскільки на формування цін впливає коливання курсу долара.

Про це розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

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Чи впливає курс долара на ціни в Україні

За даними Центру економічної стратегії (ЦЕС), продукти харчування та напої за останній місяць подорожчали на 3,2%, алкоголь і тютюн — на 1,8%, одяг і взуття — на 1,2%. Овочі зросли в ціні на 18,2%, що продиктовано сезонним фактором, а курячі яйця — на 18,1%.

"Усі продукти харчування продовжують бути суттєво дорожчими, ніж минулого року, зокрема через гірший урожай. Овочі у жовтні 2024 року подорожчали на 62,1% порівняно з жовтнем 2023 року, масло — на 27,3% р/р, фрукти — на 23,9% р/р. На думку НБУ, інфляція тимчасово перетне позначку 10% на початку 2025 року і почне знижуватися навесні", — йдеться в дослідженні ЦЕС.

Показники інфляції та динаміка зміни споживчих цін. Фото: Центр економічної стратегії

Постає питання, яке місце в ціноутворенні займає валютний ринок і курс долара зокрема. За словами експерта, це загальновідомий факт, що вартість американської валюти якоюсь мірою визначає ціни на товари в Україні. Адже існують імпортери, тобто бізнес, який завозить імпортну продукцію з-за кордону.

"Вони купують товари за долари, а продають за гривні. Звичайно, якщо долар дорожчий, то дорожчає ця продукція. Тобто по всьому імпорту йдуть коливання. А якщо подивитися, що у нас усе пальне зараз імпортне, то це впливає дуже відчутно. Складова пального є фактично усюди. З цієї точки зору вплив очевидний", — констатував Олексій Плотніков.

Звісно, існують інші вагомі фактори впливу на ціни. Наприклад, податкове навантаження на підприємців. Бізнесу доводиться ділити зайві витрати зі споживачами, аби небагато втрачати в доходах. Плюс проблеми з електроенергією, нестача робочої сили, дорожчання логістики… Це причини, які стимулюють вартість товарів і послуг.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чимало українців зберігають заощадження в іноземній валюті. Хтось обирає долари, хтось євро. Фінансова грамотність стверджує, що необхідно диверсифікувати капітал, аби вберегти гроші від знецінення. Тож постає питання, скільки доларів потрібно відкладати.

Також ми писали, що українцям рекомендують здійснювати обмін валюти в банках, оскільки це надійно і безпечно. Але спочатку треба дізнатися актуальний курс долара 11 листопада в різних банках України, перш ніж йти у перше-ліпше відділення. Це дозволить вигідно купити чи продати валюту.