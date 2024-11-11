Инфляция в Украине – как курс доллара может повлиять на цены

Продукты питания на прилавках супермаркета. Фото: Новини.LIVE

За 2024 год потребительские цены выросли в Украине на 9,7%, хотя такой показатель инфляции Национальный банк ожидал только до конца текущего года. Общество видит в режиме реального времени, как дорожают товары. Возникает вопрос, насколько на формирование цен влияет колебание курса доллара.

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

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Влияет ли курс доллара на цены в Украине

По данным Центра экономической стратегии (ЦЭС), продукты питания и напитки за последний месяц подорожали на 3,2%, алкоголь и табак — на 1,8%, одежда и обувь — на 1,2%. Овощи выросли в цене на 18,2%, что продиктовано сезонным фактором, а куриные яйца — на 18,1%.

"Все продукты питания продолжают быть существенно дороже, чем в прошлом году, в частности из-за худшего урожая. Овощи в октябре 2024 года подорожали на 62,1% по сравнению с октябрем 2023 года, масло — на 27,3%, фрукты — на 23,9%. По мнению НБУ, инфляция временно пересечет отметку 10% в начале 2025 года и начнет снижаться весной", — говорится в исследовании ЦЭС.

Показатели инфляции и динамика изменения потребительских цен. Фото: Центр экономической стратегии

Возникает вопрос, какое место в ценообразовании занимает валютный рынок и курс доллара в частности. По словам эксперта, это общеизвестный факт, что стоимость американской валюты в какой-то степени определяет цены на товары в Украине. Ведь существуют импортеры, то есть бизнес, завозящий импортную продукцию из-за границы.

"Они покупают товары за доллары, а продают за гривны. Конечно, если доллар дороже, то дорожает эта продукция. То есть по всему импорту идут колебания. А если посмотреть, что у нас все топливо сейчас импортное, то это влияет очень ощутимо. Составляющая топлива есть фактически всюду. С этой точки зрения влияние очевидно", — констатировал Алексей Плотников.

Конечно, существуют другие значимые факторы влияния на цены. К примеру, налоговая нагрузка на предпринимателей. Бизнесу приходится делить излишние расходы с потребителями, чтобы немного терять в доходах. Плюс проблемы с электроэнергией, нехватка рабочей силы, удорожание логистики… Это причины, стимулирующие стоимость товаров и услуг.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, многие украинцы хранят сбережения в иностранной валюте. Кто-то выбирает доллары, кто-тоо евро. Финансовая грамотность утверждает, что необходимо диверсифицировать капитал, дабы уберечь деньги от обесценения. Поэтому возникает вопрос, сколько долларов нужно откладывать.

Также мы писали, что украинцам рекомендуют производить обмен валюты в банках, поскольку это надежно и безопасно. Но сначала нужно узнать актуальный курс доллара 11 ноября в разных банках Украины, прежде чем идти в первое попавшееся отделение. Это позволит выгодно купить или продать валюту.