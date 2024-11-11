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Курсове питання — де найвигідніше купити долари 11 листопада

11 листопада 2024 12:37
Єлизавета Супівська - редактор
Курс валют у банках 11 листопада – де вигідно купити долари
Жінка у відділенні банку. Фото: Ощадбанк/Facebook
Єлизавета Супівська - редактор

Курс долара в Україні досить динамічний і кожного дня змінюється в межах кількох копійок. Наші громадяни на власний розсуд вирішують, де купити/продати валюту — в банках, обмінних пунктах або на чорному ринку. Експерти стверджують, що краще довіритися банківським установам, адже там найбезпечніше здійснювати обмін.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який курс долара в банках України 11 листопада.

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Згідно з даними Мінфіну, середній показник купівлі станом на понеділок, 11 листопада, — 41,20 грн/дол., а продажу — 41,60 грн/дол. Але українці можуть порівняти курси в різних фінансових установах та обрати вигідне для себе рішення. Бо десь можна купити валюту дешевше, а продати дорожче. Рекомендуємо дізнатися актуальні показники, перш ніж йти в банківське відділення.

Банки встановили для клієнтів такі курсові значення 11 листопада (купівля/продаж):

  • Приватбанк — 41/41,60 грн/дол.;
  • Ощадбанк — 41,10/41,75 грн/дол.;
  • Укргазбанк — 41,35/41,65 грн/дол.;
  • Альянс Банк — 41,10/41,70 грн/дол.;
  • Радабанк — 41,05/41,65 грн/дол.;
  • Піреус Банк — 41,30/41,64 грн/дол.;
  • Кредитвест Банк — 41,30/41,50 грн/дол.;
  • Кредит Європа Банк — 40,60/41,70 грн/дол.;
  • Комінвестбанк — 41,20/ 41,70 грн/дол.;
  • Перший інвестиційний Банк — 41,20/41,55 грн/дол.

Вибір банку залежить від потреб клієнтів. Наприклад, у ПриватБанку вигідніше купувати долари, ніж в Ощадбанку, оскільки доведеться витратити менше національної валюти. Тоді як продати долари краще в Ощадбанку, адже вдасться заробити більше гривень.

Що обрати — банки чи обмінники

Як стверджує доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE, бажано здійснювати обмін валют у банківських установах, оскільки там безпечно і надійно. Немає гарантії, що в обмінному пункті клієнту не відмовлять у послузі чи не дадуть сумнівну купюру.

"Чорний ринок я взагалі не рекомендую, бо існує велика ймовірність стикнутися з шахраями, якимись кримінальними елементами. Я пропагую обмін у банках, бо там максимально безпечно купити валюту, є камери та охорона. Обмінники такого сервісу не пропонують", — констатував експерт.

Але варто зважати на індивідуальні потреби. Якщо хочете вигідніше здати чи купити долари, перевірте спочатку актуальний курс, а потім вирішуйте, куди віднести свої захощадження.

Нагадаємо, базове правило фінансової грамотності говорить, що треба диверсифікувати капітал. Тобто тримати валюту в доларах, євро, гривнях тощо, аби зберегти гроші від знецінення. Скільки потрібно відкладати з доходів, залежить від індивідуальних потреб людини.

Також ми писали, що цього тижня курс долара сильно не зміниться. За словами доктора економічних наук Олексія Плотнікова, збережеться тренд до дорожчання американської валюти.

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