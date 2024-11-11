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Курсовой вопрос — где выгоднее всего купить доллары 11 ноября

11 ноября 2024 12:37
Елизавета Супивская - редактор
Курс валют в банках 11 ноября – где выгодно купить доллары
Женщина в отделении банка. Фото: Ощадбанк/Facebook
Елизавета Супивская - редактор

Курс доллара в Украине достаточно динамичен и каждый день меняется в пределах нескольких копеек. Наши граждане по своему усмотрению решают, где купить/продать валюту — в банках, обменных пунктах или на черном рынке. Эксперты утверждают, что лучше довериться банковским учреждениям, ведь там безопаснее всего осуществлять обмен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой курс доллара в банках Украины 11 ноября.

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Согласно данным Минфина, средний показатель покупки по состоянию на понедельник, 11 ноября, — 41,20 грн/долл., а продажи — 41,60 грн/долл. Но украинцы могут сравнить курсы в разных финансовых учреждениях и выбрать выгодное для себя решение. Ведь где-то можно купить валюту дешевле, а продать дороже. Рекомендуем узнать актуальные показатели, прежде чем идти в банковское отделение.

Банки установили для клиентов такие курсовые значения 11 ноября (покупка/продажа):

  • Приватбанк — 41/41,60 грн/долл.;
  • Ощадбанк — 41,10/41,75 грн/долл.;
  • Укргазбанк — 41,35/41,65 грн/долл.;
  • Альянс Банк — 41,10/41,70 грн/долл.;
  • Радабанк — 41,05/41,65 грн/долл.;
  • Пиреус Банк — 41,30/41,64 грн/долл.;
  • Кредитвест Банк — 41,30/41,50 грн/долл.;
  • Кредит Европа Банк — 40,60/41,70 грн/долл.;
  • Коминвестбанк — 41,20/41,70 грн/долл.;
  • Первый инвестиционный Банк — 41,20/41,55 грн/долл.

Выбор банка зависит от потребностей клиентов. К примеру, в ПриватБанке выгоднее покупать доллары, чем в Ощадбанке, поскольку придется потратить меньше национальной валюты. В то время как продать доллары лучше в Ощадбанке, ведь удастся заработать больше гривен.

Что выбрать — банки или обменники

Как утверждает доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE, желательно осуществлять обмен валют в банковских учреждениях, поскольку там безопасно и надежно. Нет гарантии, что в обменном пункте клиенту не откажут в услуге или не дадут сомнительную купюру.

"Черный рынок я вообще не рекомендую, потому что существует большая вероятность столкнуться с мошенниками, какими-то криминальными элементами. Я пропагандирую обмен в банках, ведь там максимально безопасно купить валюту, есть камеры и охрана. Обменники такого сервиса не предлагают", — констатировал эксперт.

Но стоит учитывать индивидуальные потребности. Если хотите выгоднее сдать или купить доллары, проверьте сначала актуальный курс, а затем решайте, куда отнести свои сбережения.

Напомним, базовое правило финансовой грамотности говорит, что нужно диверсифицировать капитал. То есть, держать валюту в долларах, евро, гривнах и т.д., чтобы сохранить деньги от обесценения. Сколько нужно откладывать с доходов, зависит от личных потребностей человека.

Также мы писали, что на этой неделе курс доллара сильно не изменится. По словам доктора экономических наук Алексея Плотникова, сохранится тренд к удорожанию американской валюты.

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