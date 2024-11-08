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Відповідь очевидна — чи треба купувати долари і євро в листопаді

8 листопада 2024 18:25
Єлизавета Супівська - редактор
Курс долара і євро в Україні – чи варто купувати валюту в листопаді
Доларові банкноти в руках. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Курс валют постійно тримає українців у напрузі. Виникає дилема — чи потрібно купувати американські долари в листопаді. Можливо, краще зачекати, поки валюта не подешевшає, аби заощадити гривні. Але експерти наголошують: курс не падатиме, тож сподіватися на вагоме послаблення не варто.

Про це в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков.

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Чи варто купувати долари в листопаді

Це питання суб’єктивне і залежить від того, наскільки великою є потреба в обміні валюти. Аналізуючи динаміку курсу, стає зрозуміло, що на ринку давно зафіксувалася тенденція до підвищення показників. Відколи Національний банк (НБУ) відмовився від фіксованого курсу, вартість іноземної валюти планомірно збільшувалася. Цей тренд уже не зупинити.

"Курс йде повільною тенденцією до дорожчання. Наступна зупинка буде біля позначки 42 грн/дол., потім понад 42 грн і так далі. Тому, якщо є потреба зберегти основні заощадження у гривнях, варто перевести гроші у твердішу валюту. Давайте виходити з позиції, до дешевшати долар вже точно не буде", — констатував експерт.

Олексій Плотніков додав: якщо немає нагальної потреби отримати на руки гривні, краще залишити долари, євро чи іншу валюту, якою володієте. Так є більші шанси, що вдасться зберегти гроші від знецінення. Оскільки долар у довгостроковій перспективі дорожчатиме, не варто поспішати з обміном на українську валюту.

Скільки коштує долар і євро

Національний банк розрахував на 8 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 грн/дол. Такий показник протримається у суботу і неділю, а 11 листопада опуститься на кілька копійок — до 41,29 грн/дол.

Динаміка курсу долара
Зміна офіційного курсу долара до гривні в листопаді. Скриншот: НБУ

Банківські установи перед вихідними продають американську валюту за таким курсом:

  • купівля — 41,20 грн/дол.;
  • продаж — 41,65 грн/дол.

Євро в банках 8 листопада коштує 44,40 грн/євро — у купівлі, 45 грн/євро — у продажу.

Обмінники встановили трохи інші показники курсів. Долар купують за 41,55 грн/дол., продають за 41,58 грн/дол. Європейську валюту купують за 44,80 грн/євро, продають за 45 грн/євро.

Нагадаємо, наступним президентом США обрали Дональда Трампа, він переміг Камалу Гарріс. Українці замислюються, чи вплине його перемога на курс американської валюти в листопаді та довгостроковій перспективі.

Також ми писали, що українці інвестують здебільшого в долари чи євро, не замислюючись, наскільки ці валюти надійні. Для збереження капіталу від знецінення варто купувати іноземну валюту зі статусом стабільної.

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