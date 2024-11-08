Курс доллара и евро в Украине – стоит ли покупать валюту в ноябре

Долларовые банкноты в руках. Фото: Unsplash

Курс валют постоянно держит украинцев в напряжении. Возникает дилемма — нужно ли покупать американские доллары в ноябре. Возможно, лучше подождать, пока валюта не подешевеет, чтобы сэкономить гривню. Но эксперты отмечают: курс не будет падать, так что надеяться на весомое послабление не стоит.

Об этом в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников.

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Стоит ли покупать доллары в ноябре

Этот вопрос субъективный и зависит от того, насколько велика потребность в обмене валюты. Анализируя динамику курса, становится ясно, что на рынке давно зафиксировалась тенденция к повышению показателей. С тех пор как Национальный банк (НБУ) отказался от фиксированного курса, стоимость иностранной валюты планомерно увеличивалась. Этот тренд уже не остановить.

"Курс идет медленной тенденцией к удорожанию. Следующая остановка будет около отметки 42 грн/долл., затем свыше 42 грн и так далее. Поэтому, если есть необходимость сохранить основные сбережения в гривнах, стоит перевести деньги в более твердую валюту. Давайте выходить с позиции, до дешеветь доллар уже точно не будет", — констатировал эксперт.

Алексей Плотников добавил: если нет необходимости получить на руки гривны, лучше оставить доллары, евро или другую валюту, которой владеете. Так есть большие шансы, что удастся уберечь деньги от обесценения. Поскольку доллар в долгосрочной перспективе будет дорожать, не стоит торопиться с обменом на украинскую валюту.

Сколько стоит доллар и евро

Национальный банк рассчитал на 8 ноября официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 41,35 грн/долл. Такой показатель продержится в субботу и воскресенье, а 11 ноября опустится на несколько копеек — до 41,29 грн/долл.

Изменение официального курса доллара по отношению к гривне в ноябре. Скриншот: НБУ

Банковские учреждения перед выходными продают американскую валюту по такому курсу:

покупка — 41,20 грн/долл.;

продажа — 41,65 грн/долл.

Евро в банках 8 ноября стоит 44,40 грн/евро – в покупке, 45 грн/евро — в продаже.

Обменники установили немного другие показатели курсов. Доллар покупают за 41,55 грн/долл., продают за 41,58 грн/долл. Европейскую валюту покупают за 44,80 грн/евро, продают за 45 грн/евро.

Напомним, следующим президентом США избрали Дональда Трампа, победившего Камалу Харрис. Украинцы задумываются, повлияет ли его победа на курс американской валюты в ноябре и долгосрочной перспективе.

Также мы писали, что украинцы инвестируют в основном в доллары или евро, не задумываясь, насколько эти валюты надежные. Для сохранения капитала от обесценивания следует покупать иностранную валюту со статусом стабильной.