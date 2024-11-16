Курс доллара после войны – сколько может стоить валюта в Украине

Долларовая банкнота. Фото: Freepik

Курс доллара в Украине постоянно подвергается внешним и внутренним факторам, что приводит к колебаниям показателей. С тех пор как Национальный банк отказался от фиксированного курса, американская валюта планомерно дорожала, заставляя людей откладывать какие-то суммы. Эксперты не прогнозируют падение курса даже после завершения полномасштабной войны.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, какие может быть курс доллара после войны в Украине.

Читайте также:

Что будет с курсом доллара после войны

По словам эксперта, это зависит от последствий для территориальной целостности, безопасности, независимости Украины и т.д. То есть стоит учитывать результаты окончания боевых действий. Плюс большое значение для валютного рынка будет иметь желание международных партнеров помогать с послевоенным восстановлением.

"Если начнут много проектов, если придут иностранные деньги, на которые начнется восстановление экономики, то, конечно, доллара будет много. Дефицит уже не будет пугать, а предложение превысит спрос. Но не надо надеяться, что валюта подешевеет. Я думаю, по крайней мере рост курса после войны остановится", — уточнил Алексей Плотников.

Показатель зафиксируется на уровне 43 грн/долл. или 45 грн/долл. Это невозможно спрогнозировать, ведь неизвестно, сколько еще продлится полномасштабная война и до какого уровня успеет подняться курс. Но на каком-то параметре рост остановится и начнется период стабильности.

Может ли НБУ вернуть фиксированный курс

В июле 2022 года Национальный банк зафиксировал официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 36,5686 грн/долл. Более года валюта не дорожала и не дешевела, пока 3 октября 2023-го регулятор не отпустил курс в "свободное плавание". С тех пор американская валюта каждый день проходит через курсовые качели.

Возникает вопрос, может ли НБУ вернуть фиксированный режим после завершения войны. Например, при прекращении международной финансовой помощи и, как следствие, резкого скачка курса. Экономист убежден, что это маловероятно, пока у Национального банка будет возможность регулировать показатели.

"Он это делает путем интервенции. Пока золотовалютные резервы позволяют выходить на рынок и покупать или продавать валюту, фиксированного режима не будет. Опять же, когда наступит мир, мы сможем уверенно сказать, чего ждать дальше, учитывая баланс спроса/предложения", — констатировал Плотников.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены в Украине частично зависят от курса доллара. Многие товары импортеры покупают за рубежом, тратя доллары, а затем привозят и продают за гривны. Это приводит к удорожанию определенных позиций и ускорению инфляции.

Также мы писали, что в ожидании Черной пятницы украинцы предусматривают возможность удорожания доллара. Но событие не повлияет на курсообразование, поэтому скупать валюту накануне праздника не нужно. Выгоду в перспективе это принесет небольшую.