Выгодные дни для продажи валюты – когда лучше покупать доллары в обменниках

Американские доллары в руках. Фото: Pexels

Курс доллара в Украине не стоит на месте, он регулярно колеблется. Национальный банк ежедневно (кроме выходных) рассчитывает официальный курс гривны к доллару, а финансовые учреждения реагируют на показатели и устанавливают актуальные курсы обмена валюты. Благодаря графикам динамики можно проанализировать, в какие дни недели украинцам выгоднее продавать и покупать доллары.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда лучше покупать валюту в обменниках.

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Когда выгоднее менять доллары

Согласно данным портала Минфин, колебания курса американской валюты имеют характерные особенности. Благодаря повторяемости роста и падения показателей можно определить, в какие дни недели доллар будет стоить дешевле. Такой анализ поможет избежать лишних затрат, связанных с нестабильностью валютного рынка в Украине.

Глядя на график наличного курса доллара в обменных пунктах за месяц, становится очевидной такая тенденция: вторник и среда — не самые лучшие дни для покупки иностранных банкнот, поскольку тогда наступает пик стоимости долларов. Начиная со среды, показатели опускаются и традиционно четверг/пятница становится наиболее оптимальным периодом для обмена гривен.

Колебания наличного курса доллара за месяц. Скриншот: Минфин

Согласно графику, за последний месяц доллары дороже всего стоили в такие даты:

22 октября (вторник);

29 октября (вторник);

6 ноября (среда);

13 ноября (среда).

Самые низкие показатели курса доллара зафиксировались в такие дни:

24 октября (четверг);

31 октября (четверг);

8 ноября (пятница);

15 ноября (пятница).

Выходит, покупать американскую валюту нужно перед выходными, чтобы больше сэкономить на обмене. Если ваша цель — продать доллары, лучше посетить обменный пункт в первой половине недели, дабы максимизировать выгоду.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с начала полномасштабной войны курс евро значительно вырос. Благодаря международной поддержке и сдерживающим мерам НБУ удалось стабилизировать ситуацию, однако удорожания не избежать. Мы выяснили, что украинцы могут купить за 100 евро в ноябре 2024 года.

Также мы писали, что обменные пункты и банки могут не принять определенные купюры, если они не соответствуют установленным нормам. К примеру, деньги должны быть настоящими и не содержать значительных повреждений. Иначе сдать доллары или евро не получится.