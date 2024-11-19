Як змінювався курс валют в Україні за час війни і що можна купити на 100 доларів чи 100 євро

Обмін валют в одному з міст України. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З початку повномасштабного вторгнення в Україні курс гривні зазнав значних змін. Сталося це через вплив війни на економіку, валютний ринок і міжнародні резерви. Заходи Національного банку та міжнародна підтримка допомогли уникнути глибшої девальвації, проте зменшення вартості національної валюти уникнути не вдалося.

Як зріс курс долара і євро в Україні за період з лютого 2022 року і до листопада 2024 року та що зараз можна купити на 100 євро. Ці питання дослідили Новини.LIVE.

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Курс валют в Україні — етапи з початку війни і до сьогодні

У лютому 2022 року, коли уся країна перебувала у шоковому стані через повномасштабне вторгнення, НБУ одразу зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 гривні за долар. Це було зроблено для стабілізації ситуації в умовах масової паніки та зростання попиту на валюту. На чорному ринку ціни були значно вищі через нестачу валюти та високий попит.

Втім, у 2023 році офіційного збільшення уникнути не вдалося і готівковий курс коливався в межах 36 гривень за долар і 40 гривень за євро.

У листопаді 2024 року курс гривні залишається хитким під значним впливом війни, але стабілізаційні заходи НБУ, міжнародна фінансова допомога та макрофінансова підтримка сприяють відносній стабільності. Після оголошення результатів виборів у США курс долара збільшився до понад 41 гривні за долар, євро залишається на відмітці близько 43 гривень.

Що можна купити за 100 євро в Україні

Станом на середину листопада в обміннику за 100 євро можна отримати близько 4300 гривень. А за таку ж суму доларів є можливість отримати 4100 гривень. Ми спрогнозували, який кошик продуктів та найнеобхідніших товарів можна зібрати, якщо піти з цими коштами до магазину. Для експерименту ми обрали найбільш відому в Україні мережу бюджетних супермаркетів.

Першими купуємо овочі — картоплю, моркву, цибулю та інші. З фруктів беремо яблука. Наш продуктовий кощк складатиметься з базових продуктів, тому екзотичні фрукти не додаємо.

Ціни на овочі і фрукти. Фото: скриншот

Потім обираємо найбільш необхідні крупи, а також соняшникову олію. Це гречка, рис булгур, горох. У цей набір додаємо також кілограм цукру.

Ціни на продукти. Фото: скриншот

Далі беремо декілька видів макаронних виробів і п'ять кілограмів муки. Також додаємо курячі яйця — їх у коробці десять штук.

Ціни на продукти в Україні. Фото: скриншот

Додаємо у кошик базові молочні продукти, які, як правило, обирає для себе середньостатистична родина. Це молоко, кефір, кисломолочний сир, вершкове масло, сметану. Також візьмемо два види твердих сирів — один бюджетний, другий трошки дорожчий.

Ціни на молочну продукцію. Фото: скриншот

Значну частину продуктового кошика майже кожної родини займають м'ясо і риба. Беремо декілька видів м'яса, зокрема печінку, а також два види риби. Також візьмемо трошки оселедцю, бо він був акційною пропозицією.

Ціни на м'ясо і рибу. Фото: скриншот

Обов'язковий атрибут українського столу — хліб, тому візьмемо білий і чорний. Додамо трохи солодкої випічки і по кілограму різних цукерок. Звісно, на цю суму можна додати різних смаколиків, кожен може обрати за власними уподобаннями. У нашому випадку це шоколадні цукерки і карамель.

Ціни на хліб і солодощі. Фото: скриншот

Оскільки на задану суму ми маємо на меті придбати не лише продукти, то перейдемо у відділ побутової хімії. Додаємо до кошика те, що найбільше треба у господарстві — сірники, засіб для миття посуду, пральний порошок і туалетний папір.

Ціни на побутову хімію. Фото: скриншот

У нас залишається вже невелика сума — на неї можемо купити маленькі дрібниці та трохи засобів гігієни. Беремо шампунь, мило, зубну пасту. Також додамо пакети для сміття і губки для миття посуду і поверхонь.

Ціни на побутову хімію. Фото: скриншот

Після придбання цього базового набору продуктів у нас залишається трохи більше 300 гривень, якщо ми продали 100 євро, і трохи більше 100 гривень, якщо продали долари. Ці кошти можемо витратити на особисті потреби — наприклад, придбати пляшку алкоголю або якісь смаколики. Такий базовий набір продуктів і товарів першої необхідності у нас зібраний у кощику за цінами, які актуальні на середину листопада 2024 року.

Раніше ми повідомляли, яку валюту краще обрати для збереження заощаджень. Експерт рекомендує мати долари та євро в рівних пропорціях, аби мінімізувати втрати від несподіваних коливань курсів.

Також ми писали, що ціни в Україні залежать від різних факторів, зокрема курсу долара. Бо чимало товарів імпортують з-за кордону, де купують за американську валюту. Це прямо впливає на ціноутворення і дорожчання продукції.