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Складний вибір — яку валюту краще обрати для заощаджень

12 листопада 2024 17:24
Єлизавета Супівська - редактор
Євро чи долар – яку валюту краще обрати українцям
Долари та євро в руках. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Обираючи валюту для заощаджень, більшість наших громадян зупиняють вибір на доларах. Саме американські купюри найбільш популярні в Україні. На другому місці — євро, яке коштує дорожче, але в перспективі може швидше знадобитися, враховуючи курс на євроінтеграцію.

Редакція Новини.LIVE запитала в доктора економічних наук Олексія Плотнікова, яку валюту краще обрати — долар чи євро.

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Відповідь на це питання залежить від індивідуальних потреб людини. Якщо в перспективі є бажання або необхідність поїхати в Європу, то зрозуміло, що там варто використовувати євро. З точки зору звичайних накопичень ситуація відрізняється: базове правило фінансової грамотності вчить диверсифікувати капітал.

Іншими словами — тримати готівку в різній валюті, як іноземній, так національній. Експерт рекомендує мати долари та євро в рівних пропорціях, аби мінімізувати втрати від несподіваних коливань курсів. Гривня теж не завадить, коли прийде час розплачуватися за товари/послуги.

Водночас Україна тримає курс на євроінтеграцію. В майбутньому, коли держава офіційно вступить в ЄС, виникне більша потреба в євро. Тоді долар втратить першість на валютному ринку, а всі неофіційні розрахунки будуть вестися в європейських грошових одиницях.

"Може статися, як у країнах центральної і східної Європи, де колись були національні валюти, потім вони вступили до Євросоюзу, але не перейшли на євро. Наприклад, та сама Польща, Болгарія чи Румунія. Звісно, це буде нескоро. Коли Україна реально стане членом ЄС і відбудеться інтеграція, тоді можна буде вести мову про затребуваність євро", — констатував Олексій Плотніков.

Тож висновок один: краще не віддавати перевагу лише доларам чи євро, а тримати різні валюти в біль-менш однаковій пропорції. Такий підхід до заощаджень допоможе мінімізувати згубний вплив різких курсових коливань, а гроші не знеціняться, поки чекатимуть свого часу.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, для уникнення непередбачених ситуацій рекомендують формувати фінансову подушку. Заощадження краще зберігати в різних валютах, аби мінімізувати ризики. Але постає питання, скільки саме в доларах чи євро варто відкладати з доходів.  

Також ми писали, що ціни в Україні залежать від різних факторів, зокрема курсу долара. Бо чимало товарів імпортують з-за кордону, де купують за американську валюту. Це прямо впливає на ціноутворення і дорожчання продукції.

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