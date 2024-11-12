Евро или доллар – какую валюту лучше выбрать украинцам

Доллары и евро в руках. Фото: НБУ/Flickr

Выбирая валюту для сбережений, большинство наших граждан останавливают выбор на долларах. Именно американские купюры наиболее популярны в Украине. На втором месте — евро, который стоит дороже, но в перспективе может быстрее пригодиться, учитывая курс на евроинтеграцию.

Редакция Новини.LIVE спросила у доктора экономических наук Алексея Плотникова, какую валюту лучше выбрать — доллар или евро.

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В какой валюте держать деньги

Ответ на этот вопрос зависит от личных потребностей человека. Если в перспективе есть желание или необходимость уехать в Европу, то понятно, что там нужно использовать евро. С точки зрения обычных накоплений ситуация отличается: базовое правило финансовой грамотности учит диверсифицировать капитал.

Иными словами — держать наличные деньги в разной валюте, как иностранной, так и национальной. Эксперт рекомендует иметь доллары и евро в равных пропорциях, дабы свести к минимуму потери от неожиданных колебаний курсов. Гривна тоже не помешает, когда придет время расплачиваться за товары/услуги.

Однако Украина держит курс на евроинтеграцию. В будущем, когда государство официально вступит в ЕС, возникнет большая потребность в евро. Тогда доллар лишится первенства на валютном рынке, а все неофициальные расчеты будут вестись в европейских денежных единицах.

"Может случиться, как в странах центральной и восточной Европы, где когда-то были национальные валюты, потом они вступили в Евросоюз, но не перешли на евро. Например, та же Польша, Болгария или Румыния. Конечно, это будет нескоро. Когда Украина реально станет членом ЕС и состоится интеграция, тогда можно будет говорить о востребованности евро", — констатировал Алексей Плотников.

Так что вывод один: лучше не отдавать предпочтение только долларам или евро, а держать разные валюты в более-менее одинаковой пропорции. Такой подход к сбережениям поможет минимизировать пагубное влияние резких курсовых колебаний, а деньги не обесценятся, пока будут ждать своего времени.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, во избежание непредвиденных ситуаций рекомендуют формировать финансовую подушку. Сбережения лучше хранить в разных валютах, чтобы минимизировать риски. Но возникает вопрос, сколько именно в долларах или евро стоит откладывать с доходов.

Также мы писали, что цены в Украине зависят от разных факторов, включая курс доллара. Потому что многие товары импортируют из-за границы, где покупают за американскую валюту. Это напрямую влияет на ценообразование и удорожание продукции.