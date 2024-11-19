Как менялся курс валют в Украине за время войны и что можно купить на 100 долларов или 100 евро

Обмен валют в одном из городов Украины. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С начала полномасштабного вторжения в Украине курс гривны претерпел значительные изменения. Произошло это из-за влияния войны на экономику, валютный рынок и международные резервы. Меры Национального банка и международная поддержка помогли избежать более глубокой девальвации, однако уменьшения стоимости национальной валюты избежать не удалось.

Как вырос курс доллара и евро в Украине за период с февраля 2022 года по ноябрь 2024 года и что сейчас можно купить на 100 евро. Эти вопросы исследовали Новини.LIVE.

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Курс валют в Украине — этапы с начала войны и по сей день

В феврале 2022 года, когда вся страна находилась в шоковом состоянии из-за полномасштабного вторжения, НБУ сразу зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Это было сделано для стабилизации ситуации в условиях массовой паники и повышения спроса на валюту. На черном рынке цены были значительно выше из-за нехватки валюты и высокого спроса.

Впрочем, в 2023 году официального увеличения избежать не удалось и наличный курс колебался в пределах 36 гривен за доллар и 40 гривен за евро.

В ноябре 2024 года курс гривны остается шатким под значительным влиянием войны, но стабилизационные меры НБУ, международная финансовая помощь и макрофинансовая поддержка способствуют относительной стабильности. После объявления результатов выборов в США курс доллара увеличился до более чем 41 гривны за доллар, евро остается на отметке около 43 гривен.

Что можно купить за 100 евро в Украине

На середину ноября в обменнике за 100 евро можно получить около 4300 гривен. А за такую же сумму долларов есть возможность получить 4100 гривен. Мы спрогнозировали, какую корзину продуктов и необходимых товаров можно собрать, если пойти с этими средствами в магазин. Для эксперимента мы выбрали наиболее известную в Украине сеть бюджетных супермаркетов.

Первыми покупаем овощи — картофель, морковь, лук и другие. Из фруктов берем яблоки. Наша продуктовая корзина состоит из базовых продуктов, поэтому экзотические фрукты не добавляем.

Цены на овощи и фрукты. Фото: скриншот

Затем выбираем наиболее необходимые крупы, а также подсолнечное масло. Это гречка, рис, булгур, горох. В этот набор добавляем килограмм сахара.

Цены на продукты. Фото: скриншот

Далее берём несколько видов макаронных изделий и пять килограммов муки. Также добавляем куриные яйца — их в коробке десять штук.

Цены на товары в Украине. Фото: скриншот

Добавляем в корзину базовые молочные продукты, которые обычно выбирает для себя среднестатистическая семья. Это молоко, кефир, кисломолочный творог, сливочное масло, сметану. Также возьмем два вида твердых сыров — один бюджетный, второй немного дороже.

Цены на молочную продукцию. Фото: скриншот

Значительную часть продуктовой корзины почти каждой семьи занимают мясо и рыба. Берем несколько видов мяса, в том числе печень, а также два вида рыбы. Также возьмем немного сельди, потому что она была акционным предложением.

Цены на мясо и рыбу. Фото: скриншот

Обязательный атрибут украинского стола — хлеб, поэтому возьмем белый и черный. Добавим немного сладкой выпечки и по килограмму разных конфет. Конечно, на эту сумму можно добавить разных вкусностей, каждый может выбрать по собственным предпочтениям. В нашем случае это шоколадные конфеты и карамель.

Цены на хлеб и сладости. Фото: скриншот

Поскольку на заданную сумму мы планировали приобрести не только продукты, то перейдем в отдел бытовой химии. Добавляем в корзину то, что больше всего нужно в хозяйстве — спички, моющее средство, стиральный порошок и туалетную бумагу.

Цены на бытовую химию. Фото: скриншот

У нас остается уже небольшая сумма — на нее можем купить маленькие мелочи и немного средств гигиены. Берем шампунь, мыло, зубную пасту. Также добавим мусорные пакеты и губки для мытья посуды и поверхностей.

Цены на бытовую химию. Фото: скриншот

После покупки этого базового набора продуктов у нас остается чуть больше 300 гривен, если мы продали 100 евро, и чуть больше 100 гривен, если продали доллары. Эти средства можем потратить на личные нужды — например, приобрести бутылку алкоголя или какие-нибудь вкусности. Такой базовый набор продуктов и товаров первой необходимости у нас собран в корзине по ценам, актуальным на середину ноября 2024 года.

Ранее мы сообщали, какую валюту лучше выбрать для сохранения сбережений. Эксперт рекомендует иметь доллары и евро в равных пропорциях, чтобы свести к минимуму потери от неожиданных колебаний курсов.

Также мы писали, что цены в Украине зависят от разных факторов, включая курс доллара. Потому что многие товары импортируют из-за границы, где покупают за американскую валюту. Это напрямую влияет на ценообразование и удорожание продукции .