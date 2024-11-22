Курс валют в Україні – чи вигідно купувати долари на вихідних

Обмін валюти — чи вигідно купувати долари на вихідних
Коливання курсу долара в Україні має характерні особливості. Проаналізувавши регулярність пікових показників, можна визначити, в які дні тижня американська валюта коштує дорожче. Це дозволять планувати обмін і вигідніше здійснювати фінансові операції.
Сайт Новини.LIVE розповідає, чи вигідно продавати або купувати долари на вихідних.
Коли вигідно обмінювати валюту
Динаміку коливань готівкового курсу долара в Україні можна побачити на порталі Мінфін. Відкривши графік за останній місяць, стає очевидно, що існує певна тенденція стосовно дорожчання і здешевлення американської валюти. Зокрема наприкінці жовтня і в листопаді пікова вартість в обмінниках спостерігалася в такі дати:
- 22 жовтня (вівторок);
- 29 жовтня (вівторок);
- 6 листопада (середа);
- 13 листопада (середа);
- 18 листопада (понеділок).
Виходить, на початку тижня потрібно продавати долари, бо тоді вдасться якнайбільше отримати національної валюти. Для клієнтів обмінників, які хочуть купити іноземну валюту, понеділок-середа не підходять, краще обрати другу половину тижня. Згідно з графіком коливань, показники курсу протягом минулого місяця падали в такі дати:
- 24 жовтня (четвер);
- 31 жовтня (четвер);
- 8 листопада (п’ятниця);
- 15 листопада (п’ятниця);
- 20 листопада (середа).
Якщо говорити про вихідні, то традиційно це час, коли курс долара планомірно дорожчає в межах кількох копійок. Для українців, які обмінюють незначні суми, фінансові втрати будуть мізерними. Заробити на різниці показників також вдасться небагато. Виходить, субота і неділя — це період відносного штилю, коли курс тільки починає набирати швидкість вгору перед понеділком.
Цей час більше підійде для купівлі валюти, бо вартість 100 доларів у гривнях буде нижчою порівняно з сумою, яку доведеться віддати з понеділка.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, деякі доларові купюри українці не зможуть здати в обмінники. Фінансові установи не приймають значно пошкоджену та фальшиву готівку, тому необхідно зберігати валюту в задовільному стані.
Також ми писали, що після війни в Україні курс долара може тимчасово заморозитися. Експерти прогнозують, що вартість американської валюти встигне піднятися до 43 грн/дол.
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