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Обмін валюти — чи вигідно купувати долари на вихідних

22 листопада 2024 17:14
Єлизавета Супівська - редактор
Курс валют в Україні – чи вигідно купувати долари на вихідних
Американські долари в руках. Фото: Pixabay
Єлизавета Супівська - редактор

Коливання курсу долара в Україні має характерні особливості. Проаналізувавши регулярність пікових показників, можна визначити, в які дні тижня американська валюта коштує дорожче. Це дозволять планувати обмін і вигідніше здійснювати фінансові операції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи вигідно продавати або купувати долари на вихідних.

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Коли вигідно обмінювати валюту

Динаміку коливань готівкового курсу долара в Україні можна побачити на порталі Мінфін. Відкривши графік за останній місяць, стає очевидно, що існує певна тенденція стосовно дорожчання і здешевлення американської валюти. Зокрема наприкінці жовтня і в листопаді пікова вартість в обмінниках спостерігалася в такі дати:

  • 22 жовтня (вівторок);
  • 29 жовтня (вівторок);
  • 6 листопада (середа);
  • 13 листопада (середа);
  • 18 листопада (понеділок).
Курс долара в обмінниках
Динаміка готівкового курсу долара за місяць. Фото: Мінфін

Виходить, на початку тижня потрібно продавати долари, бо тоді вдасться якнайбільше отримати національної валюти. Для клієнтів обмінників, які хочуть купити іноземну валюту, понеділок-середа не підходять, краще обрати другу половину тижня. Згідно з графіком коливань, показники курсу протягом минулого місяця падали в такі дати:

  • 24 жовтня (четвер);
  • 31 жовтня (четвер);
  • 8 листопада (п’ятниця);
  • 15 листопада (п’ятниця);
  • 20 листопада (середа).

Якщо говорити про вихідні, то традиційно це час, коли курс долара планомірно дорожчає в межах кількох копійок. Для українців, які обмінюють незначні суми, фінансові втрати будуть мізерними. Заробити на різниці показників також вдасться небагато. Виходить, субота і неділя — це період відносного штилю, коли курс тільки починає набирати швидкість вгору перед понеділком.

Цей час більше підійде для купівлі валюти, бо вартість 100 доларів у гривнях буде нижчою порівняно з сумою, яку доведеться віддати з понеділка.  

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі доларові купюри українці не зможуть здати в обмінники. Фінансові установи не приймають значно пошкоджену та фальшиву готівку, тому необхідно зберігати валюту в задовільному стані.

Також ми писали, що після війни в Україні курс долара може тимчасово заморозитися. Експерти прогнозують, що вартість американської валюти встигне піднятися до 43 грн/дол.

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