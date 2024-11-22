Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Обмен валюты — выгодно ли покупать доллары на выходных arrow

Обмен валюты — выгодно ли покупать доллары на выходных

22 ноября 2024 17:14
Елизавета Супивская - редактор
Курс валют в Украине – выгодно ли покупать доллары на выходных
Американские доллары в руках. Фото: Pixabay
Елизавета Супивская - редактор

Колебания курса доллара в Украине имеют характерные особенности. Проанализировав регулярность пиковых, показателей можно определить, в какие дни недели американская валюта стоит дороже. Это позволит планировать обмен и выгоднее осуществлять финансовые операции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, выгодно ли продавать или покупать доллары на выходных.

Читайте также:

Когда выгодно обменивать валюту

Динамику колебаний наличного курса доллара в Украине можно увидеть на портале Минфин. Открыв график за последний месяц, становится очевидным, что существует определенная тенденция относительно удорожания и удешевления американской валюты. Например, в конце октября и в ноябре пиковая стоимость в обменниках наблюдалась в такие даты:

  • 22 октября (вторник);
  • 29 октября (вторник);
  • 6 ноября (среда);
  • 13 ноября (среда);
  • 18 ноября (понедельник).
Курс доллара в обменниках
Динамика наличного курса доллара за месяц. Фото: Минфин

Выходит, в начале недели нужно продавать доллары, потому что тогда удастся больше получить национальной валюты. Для клиентов обменников, желающих купить иностранную валюту, понедельник-среда не подходят, лучше выбрать вторую половину недели. Согласно графику колебаний, показатели курса в течение прошлого месяца падали в такие даты:

  • 24 октября (четверг);
  • 31 октября (четверг);
  • 8 ноября (пятница);
  • 15 ноября (пятница);
  • 20 ноября (среда).

Если говорить о выходных, то традиционно это время, когда курс доллара планомерно дорожает в пределах нескольких копеек. Для украинцев, обменивающих незначительные суммы, финансовые потери будут мизерными. Заработать на разнице показателей тоже удастся немного. Выходит, суббота и воскресенье — это период относительного штиля, когда курс только начинает набирать скорость вверх перед понедельником.

Это время больше подойдет для покупки валюты, потому что стоимость 100 долларов в гривнах будет ниже по сравнению с суммой, которую придется отдать с понедельника.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые долларовые купюры украинцы не смогут сдать в обменники. Финансовые учреждения не принимают значительно поврежденные и фальшивые наличные, поэтому необходимо хранить валюту в удовлетворительном состоянии.

Также мы писали, что после войны в Украине курс доллара может временно заморозиться. Эксперты прогнозируют, что стоимость американской валюты успеет подняться до 43 грн/долл.

курс валют курс доллара валюта обменники обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:15 Бесплатное жилье для военных — кто имеет право на льготу

18:14 Юсов сообщил, каким образом россияне давят на пленных ВСУ

18:05 Есть 3 варианта — куда обратиться, чтобы официально купить дрова

18:00 Экономьте электроэнергию — как завтра будут работать ограничения

17:53 Отключение света в Одессе — какие графики на субботу, 23 ноября

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:53 Россияне расстреляли пятерых украинских пленных под Угледаром

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

17:45 Стоит подготовиться — какой будет погода в Украине завтра

17:41 Одесские автобусы и трамвай изменят свои маршруты — причина

17:36 Буданов выразил свое отношение к истории Украины

18:15 Бесплатное жилье для военных — кто имеет право на льготу

18:14 Юсов сообщил, каким образом россияне давят на пленных ВСУ

18:05 Есть 3 варианта — куда обратиться, чтобы официально купить дрова

18:00 Экономьте электроэнергию — как завтра будут работать ограничения

17:53 Отключение света в Одессе — какие графики на субботу, 23 ноября

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:53 Россияне расстреляли пятерых украинских пленных под Угледаром

17:45 Стоит подготовиться — какой будет погода в Украине завтра

17:41 Одесские автобусы и трамвай изменят свои маршруты — причина

17:36 Буданов выразил свое отношение к истории Украины

17:35 Буданов пообещал наказание для всех военных преступников России

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто з уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

20 ноября 2024

02:35Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото