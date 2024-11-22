Курс валют в Украине – выгодно ли покупать доллары на выходных

Американские доллары в руках. Фото: Pixabay

Колебания курса доллара в Украине имеют характерные особенности. Проанализировав регулярность пиковых, показателей можно определить, в какие дни недели американская валюта стоит дороже. Это позволит планировать обмен и выгоднее осуществлять финансовые операции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, выгодно ли продавать или покупать доллары на выходных.

Читайте также:

Когда выгодно обменивать валюту

Динамику колебаний наличного курса доллара в Украине можно увидеть на портале Минфин. Открыв график за последний месяц, становится очевидным, что существует определенная тенденция относительно удорожания и удешевления американской валюты. Например, в конце октября и в ноябре пиковая стоимость в обменниках наблюдалась в такие даты:

22 октября (вторник);

29 октября (вторник);

6 ноября (среда);

13 ноября (среда);

18 ноября (понедельник).

Динамика наличного курса доллара за месяц. Фото: Минфин

Выходит, в начале недели нужно продавать доллары, потому что тогда удастся больше получить национальной валюты. Для клиентов обменников, желающих купить иностранную валюту, понедельник-среда не подходят, лучше выбрать вторую половину недели. Согласно графику колебаний, показатели курса в течение прошлого месяца падали в такие даты:

24 октября (четверг);

31 октября (четверг);

8 ноября (пятница);

15 ноября (пятница);

20 ноября (среда).

Если говорить о выходных, то традиционно это время, когда курс доллара планомерно дорожает в пределах нескольких копеек. Для украинцев, обменивающих незначительные суммы, финансовые потери будут мизерными. Заработать на разнице показателей тоже удастся немного. Выходит, суббота и воскресенье — это период относительного штиля, когда курс только начинает набирать скорость вверх перед понедельником.

Это время больше подойдет для покупки валюты, потому что стоимость 100 долларов в гривнах будет ниже по сравнению с суммой, которую придется отдать с понедельника.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые долларовые купюры украинцы не смогут сдать в обменники. Финансовые учреждения не принимают значительно поврежденные и фальшивые наличные, поэтому необходимо хранить валюту в удовлетворительном состоянии.

Также мы писали, что после войны в Украине курс доллара может временно заморозиться. Эксперты прогнозируют, что стоимость американской валюты успеет подняться до 43 грн/долл.