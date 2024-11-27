Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Секрет валюти — як курс долара впливає на доходи і заощадження arrow

Секрет валюти — як курс долара впливає на доходи і заощадження

27 листопада 2024 19:22
Єлизавета Супівська - редактор
Як курс долара впливає на доходи українців і як можна більше заробити
Американські долари. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Життя багатьох українців тісно пов’язане з курсом валют. Комусь виплачують зарплату в доларах, хтось орендує житло, розплачуючись валютою, комусь треба долари для здійснення покупок за кордоном тощо. Чим активніше коливається валютний ринок, тим більше нервують наші громадяни, які слідкують за динамікою курсу американського долара.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, як валюта впливає на доходи та заощадження українців.

Читайте також:

Вплив курсу долара на фінанси українців

Що стосується формування фінансової подушки в доларах, то ефект від регулярного падіння/підняття курсу валют зрозумілий: здійснивши обмін, коли долар коштував дешевше, українці сподіваються виграти на різниці показників з часом.

Наприклад, якби громадянин придбав 1 000 доларів у 2023 році, в період фіксованого режиму Національного банку, то витратив би 36 568 грн. А станом на кінець листопада 2024 року потрібно віддати понад 41 000 грн. Потенційний дохід від подвійного обміну міг становити майже 4 500 грн. Звісно, оперуючи більшими сумами, можна непогано заробляти на різниці курсу долара.

 

Курс НБУ
Динаміка коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: НБУ 

"Курс долара не менше впливає на витрати українців, ніж на доходи і відкладення. При зростанні вартості валюти бізнеси, орієнтовані на експорт, можуть отримувати більше гривні, а це дозволить роботодавцям виплачувати великі зарплати працівникам. Плюс з урахуванням імпорту понад 50% ВВП, зростання курсу долара впливає на вартість споживчих імпортних товарів", — констатував Данило Монін.

Із заощадженнями це працює аналогічно: українці купують валюту, аби зберегти фінанси від знецінення. Гривня постійно слабшає, інфляція "з’їдає" гроші, які не перебувають в обігу. Тож людям вигідніше перевести зайву "копійку" в долари чи євро, не хвилюючись за майбутнє.

Знову-таки, заощаджена сума при переведенні в гривні здатна як принести додатковий дохід, так і зменшитися, якщо американська валюта раптом подешевшає. Хоча експерти впевнені, що в довгостроковій перспективі цього не станеться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, валютні операції часто здійснюють на вихідних, коли в більшості українців є вдосталь вільного часу на порівняння курсів у різних фінансових установах. Аналізуючи динаміку вартості долара в Україні, стає зрозуміло, які дні тижня найкраще підходять для купівлі-продажу.

Також ми писали, що українців хвилюють безліч питань стосовно курсу долара. Наприклад, що буде з вартістю валюти наприкінці 2024 року, чи вплине президентство Дональда Трампа на показники, де вигідніше обмінювати іноземні купюри, чого чекати від курсу після завершення війни і багато іншого.

курс валют курс долара валюта фінанси обмін валют

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:27 Зеленський поділився подробицями візиту Умєрова до Кореї — відео

20:22 Низку регіонів заллють дощі — синоптики дали прогноз на завтра

20:10 Воїн "на папері" — адвокат відповів, як викрити фейкового солдата

20:05 Мережі АЗК оголосили знижки — як зекономити водіям

20:00 Зміни правил бронювання в Україні — чи торкнеться це вчителів

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

19:59 У Харкові військовий втрутився в роботу поліції — що вирішив суд

19:56 Форвард Динамо хет-тріком знищив суперника в юнацькій Лізі УЄФА

19:35 Куплені місця у ЗСУ — як побороти проблему

19:33 Коли в одеситів буде світло — графіки відключень на четвер

Новина з фото

19:24 Кращий звук за менші гроші — 3 серйозні конкуренти AirPods

20:27 Зеленський поділився подробицями візиту Умєрова до Кореї — відео

20:22 Низку регіонів заллють дощі — синоптики дали прогноз на завтра

20:10 Воїн "на папері" — адвокат відповів, як викрити фейкового солдата

20:05 Мережі АЗК оголосили знижки — як зекономити водіям

20:00 Зміни правил бронювання в Україні — чи торкнеться це вчителів

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

19:59 У Харкові військовий втрутився в роботу поліції — що вирішив суд

19:56 Форвард Динамо хет-тріком знищив суперника в юнацькій Лізі УЄФА

19:35 Куплені місця у ЗСУ — як побороти проблему

19:33 Коли в одеситів буде світло — графіки відключень на четвер

Новина з фото

19:24 Кращий звук за менші гроші — 3 серйозні конкуренти AirPods

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК