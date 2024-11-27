Як курс долара впливає на доходи українців і як можна більше заробити

Американські долари. Фото: Unsplash

Життя багатьох українців тісно пов’язане з курсом валют. Комусь виплачують зарплату в доларах, хтось орендує житло, розплачуючись валютою, комусь треба долари для здійснення покупок за кордоном тощо. Чим активніше коливається валютний ринок, тим більше нервують наші громадяни, які слідкують за динамікою курсу американського долара.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, як валюта впливає на доходи та заощадження українців.

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Вплив курсу долара на фінанси українців

Що стосується формування фінансової подушки в доларах, то ефект від регулярного падіння/підняття курсу валют зрозумілий: здійснивши обмін, коли долар коштував дешевше, українці сподіваються виграти на різниці показників з часом.

Наприклад, якби громадянин придбав 1 000 доларів у 2023 році, в період фіксованого режиму Національного банку, то витратив би 36 568 грн. А станом на кінець листопада 2024 року потрібно віддати понад 41 000 грн. Потенційний дохід від подвійного обміну міг становити майже 4 500 грн. Звісно, оперуючи більшими сумами, можна непогано заробляти на різниці курсу долара.

Динаміка коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: НБУ

"Курс долара не менше впливає на витрати українців, ніж на доходи і відкладення. При зростанні вартості валюти бізнеси, орієнтовані на експорт, можуть отримувати більше гривні, а це дозволить роботодавцям виплачувати великі зарплати працівникам. Плюс з урахуванням імпорту понад 50% ВВП, зростання курсу долара впливає на вартість споживчих імпортних товарів", — констатував Данило Монін.

Із заощадженнями це працює аналогічно: українці купують валюту, аби зберегти фінанси від знецінення. Гривня постійно слабшає, інфляція "з’їдає" гроші, які не перебувають в обігу. Тож людям вигідніше перевести зайву "копійку" в долари чи євро, не хвилюючись за майбутнє.

Знову-таки, заощаджена сума при переведенні в гривні здатна як принести додатковий дохід, так і зменшитися, якщо американська валюта раптом подешевшає. Хоча експерти впевнені, що в довгостроковій перспективі цього не станеться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, валютні операції часто здійснюють на вихідних, коли в більшості українців є вдосталь вільного часу на порівняння курсів у різних фінансових установах. Аналізуючи динаміку вартості долара в Україні, стає зрозуміло, які дні тижня найкраще підходять для купівлі-продажу.

Також ми писали, що українців хвилюють безліч питань стосовно курсу долара. Наприклад, що буде з вартістю валюти наприкінці 2024 року, чи вплине президентство Дональда Трампа на показники, де вигідніше обмінювати іноземні купюри, чого чекати від курсу після завершення війни і багато іншого.