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Секрет валюты — как курс доллара влияет на доходы и сбережения

27 ноября 2024 19:22
Елизавета Супивская - редактор
Как курс доллара влияет на доходы украинцев и как можно больше заработать
Американские доллары. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Жизнь многих украинцев тесно связана с курсом валют. Кому-то выплачивают зарплату в долларах, кто-то арендует жилье, расплачиваясь валютой, кому-то нужны доллары для совершения покупок за границей и т.д. Чем активнее колеблется валютный рынок, тем больше нервничают наши граждане, следящие за динамикой курса американского доллара.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, как валюта влияет на доходы и сбережения украинцев.

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Влияние курса доллара на финансы украинцев

Что касается формирования финансовой подушки в долларах, то эффект от регулярного падения/поднятия курса валют ясен: совершив обмен, когда доллар стоил дешевле, украинцы надеются выиграть на разнице показателей со временем.

Например, если бы гражданин приобрел 1 000 долларов в 2023 году, в период фиксированного режима Национального банка, то потратил бы 36 568 грн. А по состоянию на конец ноября 2024 года нужно отдать более 41 000 грн. Потенциальный доход от двойного обмена мог составить около 4 500 грн. Конечно, оперируя более крупными суммами, можно неплохо зарабатывать на разнице курса доллара.

 

Курс НБУ
Динамика колебания официального курса гривны по отношению к доллару. Фото: НБУ

"Курс доллара не меньше влияет на расходы украинцев, чем на доходы и отложения. При росте стоимости валюты бизнесы, ориентированные на экспорт, могут получать больше гривны, а это позволит работодателям выплачивать увеличенные зарплаты сотрудникам. Плюс с учетом импорта более 50% ВВП, рост курса доллара влияет на стоимость потребительских импортных товаров", — констатировал Даниил Монин.

Со сбережениями это работает аналогично: украинцы покупают валюту, чтобы уберечь финансы от обесценения. Гривна постоянно ослабевает, инфляция "съедает" деньги, которые не находятся в обороте. Поэтому людям выгоднее перевести лишнюю копейку в доллары или евро, не волнуясь за будущее.

Опять-таки, сэкономленная сумма при переводе в гривны способна как принести дополнительный доход, так и уменьшиться, если американская валюта вдруг подешевеет. Хотя эксперты уверены, что в долгосрочной перспективе этого не произойдет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, валютные операции часто осуществляют на выходных, когда у большинства украинцев достаточно свободного времени на сравнение курсов в различных финансовых учреждениях. Анализируя динамику стоимости доллара в Украине, становится понятно, какие дни недели лучше всего подходят для купли-продажи.

Также мы писали, что украинцев волнуют множество вопросов, касающихся курса доллара. Например, что будет со стоимостью валюты в конце 2024 года, повлияет ли президентство Дональда Трампа на показатели, где выгоднее обменивать иностранные купюры, чего ждать от курса после войны и многое другое.

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