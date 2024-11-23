Курс валют в Україні – що буде з доларом і євро до кінця 2024 року

Долари в руках. Фото: Pexels

Цьогоріч курс долара в Україні планомірно дорожчав, коливаючись в межах кількох десятків копійок. До 2025-го залишилося трохи більше як місяць, але американська валюта може здивувати громадян. Виникає питання, чи потрібно купувати/продавати долари в листопаді, очікуючи підвищення показників курсу в грудні.

Про це в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE розповів економічний експерт Данило Монiн.

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Що буде з курсом долара до кінця року

У поточний 2024 рік офіційний курс гривні до долара ввійшов на рівні 38 грн/дол. Відтоді іноземна валюта подорожчала на понад 3 гривні, станом на другу декаду листопада максимальне значення зафіксувалося на 41,49 грн/дол. Не виключено, що за грудень курс зросте, враховуючи загальну тенденцію.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара у 2024 році. Скриншот: НБУ

На думку експерта, перед Новим роком валюта справді може подорожчати. Тоді як євро українцям вдасться купити навіть дешевше, ніж влітку. Бо навряд чи курс підніметься до жовтневого рівня, коли євро коштувало понад 46 грн. Хоча до кінця року показник не опуститься нижче 44-45 грн.

"Це керована політика НБУ, саме регулятор вирішує, що буде з доларом. Я справді не виключаю, що в останній тиждень перед Новим роком долар подорожчає до 42 грн. Виходячи з такої ситуації, валюту можна купувати неквапливо. У випадку з євро Національний банк зміцнив офіційний курс національної валюти, що спричинило тенденцію до здешевлення", — констатував Данило Монін.

Виходить, якщо населенню потрібні долари ближче до кінця 2024 року, краще купити їх у листопаді або на початку грудня, бо пізніше доведеться витратити більше гривень на придбання. Заробити на різниці курсів також можна, але дохід залежатиме від суми обміну.

Що ще повинні знати українці

Нагадаємо, на формування курсу долара в Україні впливають різні фактори, але найголовніший — повномасштабна війна. Експерти не прогнозують падіння показників після завершення бойових дій, проте очікують замороження курсу на рівні, якого встигне досягти американська валюта.

Також ми писали, що наприкінці листопада у всьому світі відмічають Чорну п’ятницю. Магазини встановлюють знижки на товари і послуги, що може відбитися на курсі долара. Втім економісти впевнені: Чорна п’ятниця не здатна сколихнути валютний ринок в Україні.