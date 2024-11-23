Курс валют в Украине – что будет с долларом и евро до конца 2024 года

Доллары в руках. Фото: Pexels

В этом году курс доллара в Украине планомерно дорожал, колеблясь в пределах нескольких десятков копеек. До 2025-го осталось чуть больше месяца, но американская валюта может удивить граждан. Возникает вопрос, нужно ли покупать/продавать доллары в ноябре, ожидая повышения показателей курса в декабре.

Об этом в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE рассказал экономический эксперт Даниил Монин.

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Что будет с курсом доллара до конца года

В текущий 2024 год официальный курс гривны по отношению к доллару вошел на уровне 38 грн/долл. С тех пор иностранная валюта подорожала более чем на 3 гривны, по состоянию на вторую декаду ноября максимальное значение зафиксировалось на 41,49 грн/долл. Не исключено, что за декабрь курс вырастет, учитывая общую тенденцию.

Динамика официального курса гривны по отношению к доллару в 2024 году. Скриншот: НБУ

По мнению эксперта, перед Новым годом валюта действительно может подорожать. В то время как евро украинцам удастся купить даже дешевле, чем летом. Вряд ли курс поднимется до октябрьского уровня, когда евро стоило более 46 грн. Хотя до конца года показатель не опустится ниже 44-45 грн.

"Это управляемая политика НБУ, именно регулятор решает, что будет с долларом. Я действительно не исключаю, что в последнюю неделю перед Новым годом доллар подорожает до 42 грн. Исходя из такой ситуации, валюту можно покупать не спеша. В случае с евро Национальный банк укрепил официальный курс национальной валюты, что повлекло за собой тенденцию к удешевлению", — констатировал Даниил Монин.

Выходит, если населению нужны доллары ближе к концу 2024 года, лучше купить их в ноябре или начале декабря, ведь позже придется потратить больше гривен на приобретение. Заработать на разнице курсов можно, но доход будет зависеть от суммы обмена.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, на формирование курса доллара в Украине влияют разные факторы, но самый главный — полномасштабная война. Эксперты не прогнозируют падения показателей после завершения боевых действий, однако ожидают заморозки курса на уровне, которого успеет достичь американская валюта.

Также мы писали, что в конце ноября по всему миру отмечают Черную пятницу. Магазины устанавливают скидки на товары и услуги, что может отразиться на курсе доллара. Впрочем, экономисты уверены: Черная пятница не способна всколыхнуть валютный рынок в Украине.