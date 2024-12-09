Штрафи за долари і євро — кому доведеться платити 20% від суми

Євро та долари в руках. Фото: Unsplash

Українців можуть оштрафувати за зберігання валюти, зокрема доларів чи євро. Йдеться про випадки перевезення коштів через український кордон. Сума, яка перевищує встановлену норму, потребує обов’язкового декларування. Інакше доведеться заплатити чималі фінансові санкції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати українцям про декларування валюти.

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Яку суму потрібно декларувати

За інформацією Державної митної служби, під час в’їзду на митну територію України потрібно здійснювати письмове декларування готівкової національної/іноземної валюти і банківських металів у сумі, яка перевищує 10 000 євро в еквіваленті.

"Щодо неповнолітніх осіб: вони мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартістю, встановлених валютним законодавством. При цьому письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником", — розповіли фахівці.

Варто пам’ятати, що перерахунок суми в євро здійснюють за офіційним курсом Національного банку чи крос-курсом, встановленим на день перетину кордону. Окрім декларації необхідно надати митникам підтверджувальні документи легального походження коштів. Йдеться про:

довідку про зняття готівки з банківського рахунку;

договір купівлі-продажу валюти чи договір дарування;

квитанції про купівлю банківських металів у фінансових установах;

квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій тощо.

Штраф за перевезення незадекларованої валюти

У червні 2022 року набув чинності закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил". Згідно з новими правилами, у разі недекларування валюти, сума якої виходить за граничну межу, передбачена адміністративна відповідальність у розмірі 20% від надлишку готівки.

Наприклад, якщо людина збирається перевезти через кордон 50 000 євро, але не повідомила про свій намір працівників Державної митної служби, тобто не здійснила декларування, то її зобов’яжуть сплатити штраф у розмірі 8 000 євро.

Нагадаємо, що деякі банки можуть видавати клієнтам долари старого зразка. Зокрема у відділенні ПриватБанку одному з відвідувачів видали на замовлення таку готівку, хоча у черзі перед ним інші клієнти отримали валюту нового зразка.

Також ми писали, що валютний ринок України чекає небезпечний період. Валюта може різко подорожчати напередодні Нового року. Експерти передбачають, що ближче до січня долар коштуватиме 42 грн і більше.