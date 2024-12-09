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За доллары и евро могут оштрафовать на большие деньги — детали

9 декабря 2024 12:13
Елизавета Супивская - редактор
Штрафы за доллары и евро – кому придется платить 20% от суммы
Евро и доллары в руках. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Украинцев могут оштрафовать за хранение валюты, в частности долларов или евро. Речь идет о случаях перевозки денег через украинскую границу. Сумма, превышающая установленную норму, требует обязательного декларирования. Иначе придется заплатить немалые финансовые санкции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам о декларировании валюты.

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По информации Государственной таможенной службы, при въезде на таможенную территорию Украины необходимо осуществлять письменное декларирование наличной национальной/иностранной валюты и банковских металлов в сумме, превышающей 10 000 евро в эквиваленте.

"О несовершеннолетних лицах: они имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных валютным законодательством. При этом письменное декларирование от имени человека, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем", — рассказали специалисты.

Следует помнить, что перерасчет суммы в евро осуществляют по официальному курсу Национального банка или кросс-курсу, установленному на день пересечения границы. Кроме декларации, необходимо предоставить таможенникам подтверждающие документы легального происхождения средств. Речь идет о:

  • справке о снятии наличных с банковского счета;
  • договоре купли-продажи валюты или договоре дарения;
  • квитанции о покупке банковских металлов в денежных учреждениях;
  • квитанции об осуществлении валютно-обменных операций.

Штраф за перевозку незадекларированной валюты

В июне 2022 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил". Согласно новым правилам, в случае недекларирования валюты, сумма которой выходит за предел, предусмотрена административная ответственность в размере 20% от излишка налички.

Например, если человек собирается перевезти через границу 50 000 евро, но не сообщил о своем намерении сотрудникам Государственной таможенной службы, то есть не осуществил декларирование, то его обяжут заплатить штраф в размере 8 000 евро.

Напомним, некоторые банки могут выдавать клиентам доллары старого образца. В частности, в отделении ПриватБанка одному из посетителей выдали на заказ такие наличные деньги, хотя в очереди перед ним другие клиенты получили валюту нового образца.

Также мы писали, что валютный рынок Украины ожидает опасный период. Валюта может резко подорожать в канун Нового года. Эксперты предполагают, что ближе к январю доллар будет стоить 42 грн и больше.

декларация граница доллар евро штрафы валюта

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