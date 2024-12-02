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Долар готує сюрпризи — економіст назвав небезпечний період

2 грудня 2024 18:45
Єлизавета Супівська - редактор
Долар може подорожчати – коли найнебезпечніший період
Долари в руках. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Валютний ринок в Україні постійно коливається, підпорядковуючись зовнішнім і внутрішнім факторам. Національний банк регулярно вживає заходи, аби стримувати девальвацію гривні, проте існує період у році, коли курс долара не зможе залишатися стабільним.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, коли курс долара може піднести неочікуваний сюрприз українцям.

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Небезпечний період для гривні

Офіційний курс гривні до долара щоденно розраховує НБУ, а фінансові установи продають і купують американську валюту, орієнтуючись на ці показники. За перші 2 дні грудня долар встиг подорожчати на кілька копійок, але серйозних коливань експерт не прогнозує. За його словами, найближчим часом спостерігатимемо традиційну динаміку, оскільки факторів для відчутного впливу немає.

Проте ближче до Нового року українцям можуть продавати іноземні купюри за 42 грн/дол. Олексій Плотніков попередив: для гривні може настати небезпечний період якраз у період різдвяно-новорічних святкувань. Дешевшати долар точно не буде, зате подорожчати до психологічної позначки може.

"Долар на початку грудня продовжить дорожчати, гривня надалі падатиме в ціні. До психологічної межі в 42 грн/дол. навряд чи дійде, цього очікуємо ближче до Нового року. Не треба забувати про дії НБУ, який регулюватиме ситуацію на ринку і не допустить різких коливань. Плюс є фактор грошової допомоги від міжнародних партнерів, яка частково впливає на курсоутворення", — зауважив економіст.

Тому українцям варто планувати обмінні операції з очікуванням підняття курсу долара перед Новим роком. Хоча не виключено, що пік втримуватиметься недовго, і в січні показники впадуть до грудневого рівня. Це призведе до фінансових втрат тих людей, які завчасно куплять валюту, аби заробити на спреді.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, багатьох українців хвилюють питання про курс долара. Наприклад, скільки коштуватиме американська валюта після завершення війни і що буде з курсом після інавгурації Дональда Трампа. Ми відповіли на найбільш поширені запитання.

Також ми писали, що курс долара впливає на доходи і заощадження українців. Чимало людей купують валюту, аби продати вигідніше в майбутньому, виграючи на різниці показників. Але часто коливання нівелюють фінансові надходження.

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