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Валюта перед трампліном — що буде з курсом долара з 1 грудня

29 листопада 2024 17:22
Єлизавета Супівська - редактор
Долари краще зберегти – що буде з курсом валют у грудні
Американські долари. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Валютні коливання стали звичною справою для українців. На початку тижня долар традиційно дорожчає, а в четвер-п’ятницю дешевшає. Така динаміка дозволяє людям планувати обмінні операції з більшою фінансовою вигодою. Перший місяць зими може принести деякі зміни.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від курсу долара з 1 грудня.

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Експерт прогнозує, що валюта дешевшати не буде. Тим більше, настане останній місяць року, який принесе людям різдвяно-новорічні свята. Не виключено, що результатом планомірного підняття показників протягом кількох грудневих тижнів буде досягнення психологічної межі 42 грн/дол. на початку січня.

"Це залежатиме від дій Національного банку, від нашої стратегії, він Міністерства фінансів. Можливо, зараз ми ціну знаємо, але там хтось регулює бюджет, хтось девальвацією гривні прагне збільшити доходи від західної допомоги. Тобто є багато речей, які відбуваються, але їх не дають публічно", — зауважив Олексій Плотніков.

Наразі бачимо загальну тенденцію: гривня дешевшає, а долар дорожчає. Вона збережеться у грудні, причому ближче до Нового року бажано приготуватися до активнішої динаміки на ринку. Що стосується європейських купюр, то валютна пара долар-євро прив’язана до реакції ЄС на новообраного президента США Дональда Трампа.

"Все залежить від перспектив відносин між Європою і Сполученими Штатами Америки. Скоріше за все, США будуть проводити певну обмежувальну політику, вводитимуть обмеження на торгівлю тощо. Україна тут ні до чого, але, звичайно, через курс євро-долар визначатимуться показники у нас", — констатував економіст.

Грудень не стане для українців місяцем зрушень на валютному ринку, тому не потрібно заздалегідь купувати долари, аби виграти на різниці курсу в майбутньому. Експерт рекомендує здійснювати валютні операції за потреби, інакше є ризик втратити заощадження.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців хвилюють різні питання щодо курсу валют. Наприклад, до чого готуватися після інавгурації Дональда Трампа, коли краще продавати і купувати долари, яким може бути курс після завершення війни в Україні тощо.

Також ми писали, що Трамп стане повноправним президентом США наприкінці січня 2025 року. Валютний ринок може відреагувати на подію активною динамікою показників. Але українцям не варто хвилюватися, що через інавгурацію долар різко подорожчає.

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