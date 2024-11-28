Інавгурація Трампа в січні – що буде з курсом долара в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: X/скриншот

За інформацією української служби BBC, інавгурація новообраного 47-го президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Ця подія може сколихнути валютний ринок і призвести до дорожчання американського долара. Принаймні в українців є такі побоювання, але вони здебільшого безпідставні.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара після інавгурації Трампа.

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Мало хто розуміє, але позиція долар-гривня не має безпосереднього відношення до світових ринків. Тобто курс ні в довгостроковій, ані в короткостроковій перспективі не залежить від результатів президентських виборів у США. За умови інавгурації Камали Гарріс (опонентка Трампа) ситуація на валютному ринку не змінилася б.

Експерт наголосив, що на офіційний курс гривні до долара в основному впливає політика Національного банку. На другому місці за значущістю — зовнішнє західне фінансування від міжнародних партнерів України. Якщо будуть затримки чи навіть відмова надати грошову допомогу, тоді валюту дійсно чекають зрушення.

"Якщо Україні нададуть 50 млрд доларів фінансування за програмою ERA, яка передбачає грантові кошти за рахунок прибутку від заморожених російських активів, то з курсом все буде стабільно. Я особисто не чекаю якихось проблем на валютному ринку через інавгурацію Трампа. Насамперед тому, що інфляція в першому кварталі 2025 року буде вищою 10% і, швидше за все, НБУ стримуватиме її відсутністю девальвації", — констатував Данило Монін.

Українці знають, що Дональд Трамп пропагує політику захисту національних інтересів і протекціонізму, отже вживатиме заходів для утримання ваги американської валюти у світі. Це призведе до зміцніння долара на глобальному ринку, втім для України нічого кардинально не зміниться: гривня і так планомірно слабшає.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі дні тижня краще підходять для здійснення валютних операцій. Завдяки динаміці курсу долара вдалося з’ясувати, що в понеділок-середу вигідніше продавати іноземні купюри, а наприкінці тижня — купувати. Так вдасться зекономити і навіть трохи заробити.

Також ми писали, що після завершення війни в Україні курс долара може тимчасово заморозитися. Тобто планомірного дорожчання не буде, проте показник може зафіксуватися на рівні понад 42 грн/дол. Це залежить від тривалості повномасштабного вторгнення Росії.