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Курс доллара после инаугурации Трампа — чего ждать украинцам

28 ноября 2024 16:17
Елизавета Супивская - редактор
Инаугурация Трампа в январе – что будет с курсом доллара в Украине
Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: X/скриншот
Елизавета Супивская - редактор

По информации украинской службы BBC, инаугурация новоизбранного 47 президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Это событие может всколыхнуть валютный рынок и привести к удорожанию американского доллара. По крайней мере, в украинцев есть такие опасения, но они в большинстве своем безосновательны.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара после инаугурации Трампа.

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Чего ждать украинцам в январе

Мало кто понимает, но позиция доллар-гривна не имеет непосредственного отношения к мировым рынкам. То есть, курс ни в долгосрочной, ни в краткосрочной перспективе не зависит от результатов президентских выборов в США. В случаи инаугурации Камалы Харрис (оппонентка Трампа) ситуация на валютном рынке не изменилась бы.

Эксперт подчеркнул, что на официальный курс гривны по отношению к доллару в основном влияет политика Национального банка. На втором месте по значимости — внешнее западное финансирование от международных партнеров Украины. Если будут задержки или даже отказ предоставить денежную помощь, тогда валюту действительно ждут сдвиги.

"Если Украине предоставят 50 млрд долларов финансирования по программе ERA, которая предусматривает грантовые средства за счет прибыли от замороженных российских активов, то с курсом все будет стабильно. Я лично не ожидаю каких-либо проблем на валютном рынке из-за инаугурации Трампа. Прежде всего потому, что инфляция в первом квартале 2025 года будет выше 10% и, скорее всего, НБУ будет сдерживать ее отсутствием девальвации", — констатировал Даниил Монин.

Украинцы знают, что Дональд Трамп пропагандирует политику защиты национальных интересов и протекционизма, поэтому будет принимать меры по удержанию веса американской валюты в мире. Это приведет к укреплению доллара на глобальном рынке, впрочем, для Украины ничего кардинально не изменится: гривна и так планомерно ослабевает.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые дни недели лучше подходят для осуществления валютных операций. Благодаря динамике курса доллара удалось выяснить, что в понедельник-среду выгоднее продавать иностранные купюры, а в конце недели покупать. Так удастся сэкономить и даже немного заработать.

Также мы писали, что по завершении войны в Украине курс доллара может временно заморозиться. То есть, планомерного удорожания не будет, однако показатель может зафиксироваться на уровне более 42 грн/долл. Это зависит от длительности полномасштабного вторжения России.

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