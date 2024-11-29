Доллары лучше сохранить – что будет с курсом валют в декабре

Американские доллары. Фото: Pexels

Валютные колебания стали обычным делом для украинцев. В начале недели доллар традиционно дорожает, а в четверг-пятницу дешевеет. Такая динамика позволяет людям планировать обменные операции с большей финансовой выгодой. Первый месяц зимы может принести некоторые изменения.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курса доллара с 1 декабря.

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Что будет с курсом доллара в декабре

Эксперт прогнозирует, что валюта дешеветь не будет. Тем более, наступит последний месяц года, который принесет людям рождественско-новогодние праздники. Не исключено, что результатом планомерного поднятия показателей в течение нескольких декабрьских недель будет достижение психологического предела 42 грн/долл. в начале января.

"Это будет зависеть от действий Национального банка, от нашей стратегии, он Министерства финансов. Возможно, сейчас мы цену знаем, но там кто-то регулирует бюджет, кто-то девальвацией гривни стремится увеличить доходы от западной помощи. То есть много вещей происходит, но их не дают публично", — отметил Алексей Плотников.

Пока видим общую тенденцию: гривна дешевеет, а доллар дорожает. Она сохранится в декабре, причем ближе к Новому году желательно приготовиться к более активной динамике на рынке. Что касается европейских купюр, то валютная пара доллар-евро привязана к реакции ЕС на новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Все зависит от перспектив отношений между Европой и Соединенными Штатами Америки. Скорее всего, США будут проводить определенную ограничительную политику, вводить ограничения на торговлю и т.д. Украина здесь ни при чем, но, конечно, через курс евро-доллар будут определяться показатели у нас", — констатировал экономист.

Декабрь не станет для украинцев месяцем подвижек на валютном рынке, поэтому не нужно заранее покупать доллары, чтобы выиграть на разнице курса в будущем. Эксперт рекомендует осуществлять валютные операции при необходимости, иначе есть риск потерять сбережения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев волнуют разные вопросы относительно курса валют. Например, к чему готовиться после инаугурации Дональда Трампа, когда лучше продавать и покупать доллары, каким может быть курс после завершения войны в Украине и т.д.

Также мы писали, что Трамп станет полноправным президентом США в конце января 2025 года. Валютный рынок может отреагировать на событие активной динамикой показателей. Но украинцам не стоит беспокоиться, что из-за инаугурации доллар резко подорожает.