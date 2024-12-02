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Доллар готовит сюрпризы — экономист назвал опасный период

2 декабря 2024 18:45
Елизавета Супивская - редактор
Доллар может подорожать – когда самый опасный период
Доллары в руках. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Валютный рынок в Украине постоянно колеблется, подчиняясь внешним и внутренним факторам. Национальный банк регулярно принимает меры для сдерживания девальвации гривны, однако существует период в году, когда курс доллара не может оставаться стабильным.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, когда курс доллара может преподнести неожиданный сюрприз украинцам.

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Опасный период для гривны

Официальный курс гривни по отношению к доллару ежедневно рассчитывает НБУ, а финансовые учреждения продают и покупают американскую валюту, ориентируясь на эти показатели. За первые 2 дня декабря доллар успел подорожать на несколько копеек, но серьезных колебаний эксперт не прогнозирует. По его словам, в ближайшее время будем наблюдать традиционную динамику, поскольку факторов для ощутимого влияния нет.

Однако ближе к Новому году украинцам могут продавать иностранные купюры по 42 грн/долл. Алексей Плотников предупредил: для гривны может наступить опасный период как раз в период рождественско-новогодних празднований. Дешеветь доллар точно не будет, зато подорожать до психологической отметки может.

"Доллар в начале декабря продолжит дорожать, гривна в дальнейшем будет падать в цене. До психологического предела в 42 грн/долл вряд ли дойдет, этого ожидаем ближе к Новому году. Не надо забывать о действиях НБУ, который будет регулировать ситуацию на рынке и не допустит резких колебаний. Плюс есть фактор денежной помощи от международных партнеров, которая частично влияет на курсообразование", — отметил экономист.

Поэтому украинцам следует планировать обменные операции с ожиданием повышения курса доллара перед Новым годом. Хотя не исключено, что пик удержится недолго, и в январе показатели упадут до декабрьского уровня. Это приведет к финансовым потерям тех людей, которые заранее купят валюту, дабы заработать на спреде.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, многих украинцев волнуют вопросы о курсе доллара. К примеру, сколько будет стоить американская валюта после завершения войны и что будет с курсом после инаугурации Дональда Трампа. Мы ответили на самые часто задаваемые вопросы.

Также мы писали, что курс доллара влияет на доходы и сбережения украинцев. Многие покупают валюту, чтобы продать выгоднее в будущем, выигрывая на разнице показателей. Но часто колебания нивелируют финансовые поступления.

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