Доллары со звездочкой – что означает символ и можно ли их продать

Американские доллары. Фото: Pexels

Украинцы могли замечать на американских купюрах специальный символ в виде звездочки. Он появляется не выборочно, а в результате сбоев при печати денег. И хотя наличие символа никак не сказывается на стоимости номинала, некоторые граждане продают маркированные доллары дороже.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что значит звездочка на долларах и сколько можно заработать на такой валюте.

Читайте также:

Почему на деньгах появляется звездочка

Даже максимально отлаженный процесс печати денег, использование новейшего оборудования и передовых технологий не исключают возможности возникновения проблем. Иногда доллары печатают с дефектами и браками, типографическими недостатками и т.д. В таких случаях банкноту приходится заменять.

Как рассказали специалисты US Currency Education Program, каждая купюра имеет свой серийный номер. Комбинации уникальны и не должны повторяться. Заменяя бракованные наличные деньги, нужно как-то отличить номер, одновременно не вмешиваясь в последовательность цифр. Для этого пригодился специальный символ в виде звезды — она является маркером, указывающим на ошибку при изготовлении купюры.

Иными словами, это опознавательный знак для замененных денежных единиц. Звездочка никак не влияет на номинальную стоимость долларов, но почему-то считается отличным поводом для коллекционирования. Поэтому в Украине нередко выставляют на продажу такую наличку.

Причем не существует установившегося диапазона цен. Непонятно, как продавцы решают, за сколько готовы отдать банкноту с интересным номером. К примеру, на специализированном портале OLX можно приобрести 1 доллар со звездочкой около серийного номера за 250 грн. А кто-то хочет заработать на 100-долларовой купюре 5 800 грн из-за наличия редкого символа.

Доллары со звездочкой возле серийного номера. Фото: скриншот

Доллары со звездочкой возле серийного номера. Фото: скриншот

Доллары со звездочкой возле серийного номера. Фото: скриншот

Доллары со звездочкой возле серийного номера. Фото: скриншот

Доллары со звездочкой возле серийного номера. Фото: скриншот

Доллары со звездочкой возле серийного номера. Фото: скриншот 1/6 ​ 6

Напомним, ближе к рождественско-новогодним праздникам может возникнуть ажиотаж на иностранную валюту. Курс доллара вырастет, что является традиционной реакцией рынка на приближение января. Украинцам не стоит массово скупать валюту, дабы не создать чрезмерный спрос.

Также мы писали, что наших граждан штрафуют за хранение долларов и евро. Ведь запрещено пересекать государственную границу с наличной валютой без декларирования. Важно уточнить, что сумма денежных средств должна превышать 10 000 евро в эквиваленте.