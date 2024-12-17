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Лучше купить валюту — что будет с курсом доллара и евро в январе

17 декабря 2024 06:35
Елизавета Супивская - редактор
Курс валют ускорится – что будет с долларом и евро в январе 2025
Доллары и евро в руках. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

На валютном рынке прогнозируют изменения в январе 2025 года. Американская и европейская валюта могут подорожать после Нового года. И вряд ли показатели опустятся ниже психологической отметки. Ходят слухи, что НБУ может привязать курс гривны к евро, что также отразится на стоимости валюты.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом валют в январе.

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Американская валюта планомерно дорожала больше года, с тех пор как Национальный банк отказался от фиксированного курса. По состоянию на середину декабря доллар стоит 41,60 грн, но эксперт прогнозирует повышение показателей в 2025 году. Скорее всего, курс поднимется до 42 грн/долл. в канун Нового года, пересекая психологическую отметку. И к прежнему уровню не вернется.

"Я думаю, курс доллара до конца 2024 года, судя по тенденциям, будет выведен до отметки 42 грн/долл. Соответственно в январе, думаю, следует ожидать курс 42-42,50 грн/долл. Это даже соответствует ожиданиям финансовых аналитиков и заложенному в госбюджете уровню", — констатировал Даниил Монин.

Что касается евро, то украинцы наблюдали удешевление с конца сентября. С того времени валюта опустилась с уровня 46,23 грн/евро до 43,70 грн/евро. А минимальное значение опустилось ниже 43 грн в ноябре. Однако эксперт уверен, что с января ситуация изменится. Он прогнозирует колебания в пределах 5-6% выше стоимости доллара. Следовательно, стоит ожидать курс на уровне 44-45 грн/евро.

Выходит, если есть необходимость приобрести доллары или евро, желательно сделать это в декабре, пока курс резко не подскочил. А продавать купюры лучше в январе, дабы заработать больше на разнице показателей.

Что говорят финансовые аналитики

В декабре профессиональные прогнозисты ухудшили свои прогнозы относительно курса доллара в Украине в течение следующих 12 месяцев. Согласно опросам Национального банка, финансовые эксперты склонились к мнению, что средняя стоимость американской валюты в течение 2025 года составит 44,83 грн/долл. Хотя в октябре прогнозировали 44,08 грн/долл.

Вероятнее всего, изменения связаны с годовой динамикой курса. За текущий год стоимость доллара выросла на 10%, поэтому не исключено, что в течение следующих 12 месяцев колебания останутся стабильными. Ведь девальвация гривны неизбежна: Центр экономической стратегии предполагает ослабление национальной валюты на уровне 8%.

Напомним, украинцев могут оштрафовать за хранение долларов и евро. Это предусмотрено правилами перевозки валюты через государственную границу: если человек имеет при себе более 10 000 евро наличными (в эквиваленте), то должен задекларировать средства. В противном случае будет платить большой штраф.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут получить доллары со звездочкой возле серийного номера. Этот специальный символ означает, что купюру заменили из-за типографического недостатка. Дабы отличать новые банкноты от бракованных, не меняя номера, их маркируют звездой.

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