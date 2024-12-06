Чи можуть гривню прив’язати до євро і що буде з курсом валют в Україні

Європейська валюта. Фото: НБУ/Flickr

В Україні головною іноземною валютою вважається долар. Проте раніше Національний банк висловив ідею прив’язати курс гривні до євро замість долара. Такий крок доцільний з огляду на євроінтеграцію та зростання частки валютних угод на ринку. Постає питання, чи можливе подібне рішення в короткостроковій перспективі і що буде з курсом.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чи можуть національну валюту України прив'язати до євро.

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Наприкінці листопада Молдова повідомила, що почне використовувати євро як базову валюту для розрахунку офіційного обмінного курсу лея (замість американського долара). НБУ також озвучував можливість замінити національну валюту США на європейську для встановлення нової курсової прив'язки.

Ще до початку повномасштабної війни існувала тенденція до зростання частки угод у євро в загальному обсязі операцій, здійснюваних банками з клієнтами. А в сегменті купівлі безготівкової валюти кількість таких угод наблизилася до 50%. Хоча досі саме долар використовують як основну курсоутворювальну валюту.

"Долар завжди розглядався українцями як валюта для захисту грошей від девальвації, і досі всі відстежують курс саме долара до гривні. НБУ здатен у межах деяких внутрішніх рішень прив'язати національну валюту до євро і зробити курс плаваючим. Але поки я не чув навіть початку подібних розмов, оскільки Міжнародний валютний фонд веде облік розрахунків з Україною у доларах", — констатував експерт.

Але якщо це станеться, то для українців кардинально нічого не зміниться: буде плаваючий курс євро, а вартість долара визначатимуть як різницю показників євро/долар. Національний банк нині саме таким способом розраховує курс євро у прив'язці до американської валюти.

Чи варто скуповувати євро

Раніше доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, яка валюта більш вигідна для заощаджень. Враховуючи майбутній вступ України в ЄС, можна тримати гроші в євро, оскільки долар, швидше за все, втратить першість на ринку. Але поки американська валюта лідирує, тому бажано диверсифікувати портфель і розділити капітал.

"Може статися, як у країнах центральної і східної Європи, де колись були національні валюти, потім вони вступили до Євросоюзу, але не перейшли на євро. Наприклад, та сама Польща, Болгарія чи Румунія", — зазначив економіст.

Краще не віддавати перевагу лише доларам або євро, а тримати кошти в однаковій валютній пропорції. Так вдасться мінімізувати негативний вплив від потенційних курсових коливань, пов’язаних із прив’язкою гривні до конкретної валюти.

Нагадаємо, американська валюта може подорожчати найближчим часом. Економіст назвав небезпечний період року, коли долар здатен перетнути психологічну позначку і досягнути рівня 42 грн/дол. Проте ніхто не гарантує, що курс затримається так високо надовго.

Також ми писали, що ближче до Нового року в Україні очікують збільшення попиту на валюту. Причому як на долари, так і на євро. Але ажіотаж здатен негативно вплинути на курсові коливання і спровокувати дорожчання.