Могут ли гривну привязать к евро и что будет с курсом валют в Украине

Европейская валюта. Фото: НБУ/Flickr

В Украине главной иностранной валютой считается доллар. Однако ранее Национальный банк выразил идею привязать курс гривны к евро вместо доллара. Такой шаг целесообразен с учетом евроинтеграции и роста доли валютных сделок на рынке. Возникает вопрос, возможно ли подобное решение в краткосрочной перспективе и что будет с курсом.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, могут ли национальную валюту Украины привязать к евро.

Читайте также:

В конце ноября Молдова сообщила, что начнет использовать евро в качестве базовой валюты для расчета официального обменного курса лея (вместо американского доллара). НБУ также озвучивал возможность заменить национальную валюту США европейской для установления новой курсовой привязки.

Еще до начала полномасштабной войны существовала тенденция к росту доли сделок в евро в общем объеме операций, осуществляемых банками с клиентами. А в сегменте покупки безналичной валюты количество таких сделок приблизилось к 50%. Хотя до сих пор именно доллар используют в качестве основной курсообразующей валюты.

"Доллар всегда рассматривался украинцами как валюта для защиты денег от девальвации, сейчас все отслеживают курс именно доллара к гривне. НБУ способен в рамках некоторых внутренних решений привязать национальную валюту к евро и сделать курс плавающим. Но пока я не слышал даже начала подобных разговоров, поскольку Международный валютный фонд ведет учет расчетов с Украиной в долларах", — констатировал эксперт.

Но если это произойдет, то для украинцев кардинально ничего не изменится: будет плавающий курс евро, а стоимость доллара смогут определять как разницу показателей евро/доллар. Национальный банк сейчас именно таким способом рассчитывает курс евро в привязке к американской валюте.

Стоит ли скупать евро

Ранее доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, какая валюта более выгодна для сбережений. Учитывая будущее вступление Украины в ЕС, можно держать деньги в евро, поскольку доллар, скорее всего, лишится первенства на рынке. Но пока американская валюта лидирует, поэтому лучше диверсифицировать портфель и разделить капитал.

"Может случиться, как в странах центральной и восточной Европы, где когда-то были национальные валюты, потом они вступили в Евросоюз, но не перешли на евро. Например, та же Польша, Болгария или Румыния", — отметил экономист.

Лучше не отдавать предпочтение только долларам или евро, а держать средства в одинаковой валютной пропорции. Так удастся минимизировать негативное влияние потенциальных курсовых колебаний, связанных с привязкой гривны к конкретной валюте.

Напомним, американская валюта может подорожать в ближайшее время. Экономист назвал опасный период года, когда доллар способен пересечь психологическую отметку и достичь уровня 42 грн/долл. Однако никто не гарантирует, что курс задержится столь высоко надолго.

Также мы писали, что ближе к Новому году в Украине ожидается увеличение спроса на валюту. Причем как на доллары, так и евро. Но ажиотаж способен отрицательно повлиять на курсовые колебания и спровоцировать удорожание.