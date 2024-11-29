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Європейська економіка на межі — чому євро на мінімумі

29 листопада 2024 14:39
Володимир Мололкін - редактор
Трамп, тарифи та євро — що відбувається з валютним ринком
Купюри євро. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Через ймовірність того, що торгівельні тарифи США вдарять по і без того ослабленій економіці Європи, євро наближається до найгіршого місяця за останній рік. У листопаді загальна валюта впала приблизно на 3% до 1,0575 долара, трохи нижче дворічного мінімуму на початку місяця.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Це найбільше падіння з травня 2023 року. Воно сталося через побоювання інвесторів щодо того, що європейська економіка постраждає, якщо Дональд Трамп запровадить тарифи на американський імпорт, що потенційно змусить політиків більш агресивно знижувати процентні ставки. Розпродаж також зріс через стагнацію зростання та політичні проблеми у двох найбільших економіках блоку — Німеччині та Франції.

"Європі зараз не вистачає консенсусу", - сказав Лука Паоліні, головний глобальний стратег Pictet Asset Management.

Він додав, що зараз відбувається фрагментація політики, дуже слабке зростання і всі ризики, пов'язані з Росією та Україною.

Після перемоги Трампа на виборах курс долара різко зріс, тоді як євро продемонстрував найгірший результат серед валют Групи 10. Це пов’язано з прогнозом Федеральної резервної системи про зниження вартості запозичень Європейського центрального банку на 150 базисних пунктів до кінця 2025 року.

Цього тижня спільна валюта отримала деяке полегшення через яструбині коментарі ЄЦБ і те, що Трамп у своєму останньому раунді тарифних погроз зосередився на Канаді, Мексиці та Китаї замість Європи.

Також апетит до продажу євро зменшився після того, як він швидко відновився після падіння нижче 1,05 долара. Розворот ризиків свідчить про те, що ринкові настрої щодо валюти покращуються, водночас з тим, як грудень зазвичай був хорошим місяцем для євро через відплив капіталу з долара наприкінці року.

"Ринок вже має низьку думку про економіку єврозони, тому наразі важко побачити значний негативний вплив на євро", — сказав Міхаель Пфістер, валютний стратег Commerzbank.

Однак, через зростальні ознаки проблем в економіці інвестори очікують більших втрат у наступному році. В листопаді ділова активність в єврозоні несподівано знизилася, а інфляція в Німеччині не прискорилася так швидко, як очікували економісти. Хедж-фонди та інші інвестори з кредитним плечем збільшили свої ставки на ослаблення євро до найвищого рівня за останні три роки, згідно з останніми щотижневими даними Федеральної фондової біржі (CFTC). Водночас все більше стратегів прогнозують, що євро скоротиться до паритету з доларом.

Керівник фонду в Карміньяк, Абделак Аджиру, заявив, що у ціні немає тарифного ризику, а рівень євро лише відображає розбіжності у монетарній політиці ЄЦБ і ФРС, додаючи, що динаміка є не найкращою для Європи.

Нагадаємо, євро є офіційною грошовою одиницею 20 країн-членів Єврозони та Європейського союзу. Хоча це одна з найвідоміших валют у світі, багато людей не знають, що означає символ €.

Також ми писали, що 5 років тому Європейський центральний банк (ЄЦБ) припинив друк купюр номіналом 500 євро, які були введені в обіг у 2002 році, щоб зберегти безпеку. Стало відомо, чи приймаються зараз в Україні такі банкноти.

тарифи США гроші євро Європа валюта

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