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Европейская экономика на грани — почему евро на минимуме

29 ноября 2024 14:39
Владимир Мололкин - редактор
Трамп, тарифы и евро — что происходит с валютным рынком
Купюры евро. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Из-за вероятности того, что торговые тарифы США ударят по и без того ослабленной экономике Европы, евро приближается к худшему месяцу за последний год. В ноябре общая валюта упала примерно на 3% до 1,0575 доллара, чуть ниже двухлетнего минимума в начале месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что произошло с валютой

Это самое большое падение с мая 2023 года. Оно произошло из-за опасений инвесторов, что европейская экономика пострадает, если Дональд Трамп введет тарифы на американский импорт, что потенциально заставит политиков более агрессивно снижать процентные ставки. Распродажа также выросла из-за стагнации роста и политических проблем в двух крупнейших экономиках блока — Германии и Франции.

"Европе сейчас не хватает консенсуса", — сказал Лука Паолини, главный глобальный стратег Pictet Asset Management.

Он добавил, что сейчас происходит фрагментация политики, очень слабый рост и все риски связаны с Россией и Украиной.

После победы Трампа на выборах курс доллара резко вырос, в то время как евро продемонстрировал самый плохой результат среди валют Группы 10. Это связано с прогнозом Федеральной резервной системы о снижении стоимости заимствований Европейского центрального банка на 150 базисных пунктов до конца 2025 года.

На этой неделе общая валюта получила некоторое облегчение из-за ястребиных комментариев ЕЦБ и того, что Трамп в своем последнем раунде тарифных угроз сосредоточился на Канаде, Мексике и Китае вместо Европы.

Также аппетит к продаже евро снизился после того, как он быстро восстановился после падения ниже 1,05 доллара. Разворот рисков свидетельствует о, что рыночные настроения по отношению к валюте улучшаются, в то время как декабрь обычно был хорошим месяцем для евро из-за утечки капитала из доллара в конце года.

"Рынок уже имеет низкое мнение об экономике еврозоны, поэтому сейчас трудно увидеть значительное негативное влияние на евро", — сказал Михаэль Пфистер, валютный стратег Commerzbank.

Однако из-за возрастающих признаков проблем в экономике инвесторы ожидают больших потерь в следующем году. В ноябре деловая активность в еврозоне внезапно снизилась, а инфляция в Германии не ускорилась так стремительно, как ожидали экономисты. Хедж-фонды и другие инвесторы с кредитным плечом увеличили свои ставки на ослабление евро до самого высокого уровня за последние три года, согласно последним еженедельным данным Федеральной фондовой биржи (CFTC). В то же время, все больше стратегов прогнозируют, что евро сократится до паритета с долларом.

Руководитель фонда в Карминьяке, Абделак Аджиру, заявил, что в цене нет тарифного риска, а уровень евро лишь отражает разногласия в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, добавляя, что динамика не самая лучшая для Европы.

Напомним, что евро является официальной денежной единицей 20 стран-членов Еврозоны и Европейского союза. Хотя это одна из самых известных валют в мире, многие не знают, что означает символ €.

Также мы писали, что 5 лет назад Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил печать купюр номиналом 500 евро, введенных в обращение в 2002 году, чтобы сохранить безопасность. Стало известно, принимаются ли сейчас в Украине такие банкноты.

тарифы США деньги евро Европа валюта

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